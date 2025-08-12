Hacienda alerta sobre vencimiento del ICA para contribuyentes en Bogotá

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que el próximo 15 de agosto vence el plazo para la presentación y pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) correspondiente al tercer bimestre de 2025 (mayo y junio).
La entidad advirtió que cumplir con esta obligación dentro de la fecha establecida evita sanciones e intereses por mora, e invitó a los contribuyentes a realizar el trámite de forma ágil y segura a través de los canales virtuales oficiales.
¿Quiénes deben declarar y pagar ICA?
Este impuesto aplica para quienes, en 2024, hayan tenido un valor a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) —equivalentes a $18.402.415—, lo que los obliga a declarar el ICA de forma bimestral durante 2025.
Además, los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 UVT ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025. Estos recursos permiten a la ciudad modernizar el Cuerpo Oficial de Bomberos y avanzar en la construcción de una nueva estación para la atención de emergencias y rescates.
Como incentivo adicional, es posible realizar un aporte voluntario de hasta el 10 % del ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea, un programa que actualmente beneficia a más de 33.000 jóvenes de Bogotá.
¿Cómo realizar la declaración y el pago?
Los contribuyentes deben acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’ y hacer clic en ‘ICA – ReteICA’.
Desde allí, ingresarán a la oficina virtual donde podrán realizar el trámite de manera electrónica. Evite fraudes y costos adicionales La Secretaría de Hacienda hace un llamado especial a los contribuyentes para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, recordando que estos son gratuitos y no requieren intermediarios.
Para más información, los ciudadanos pueden visitar la página web www.haciendabogota.gov.co o comunicarse con los canales oficiales de atención al contribuyente.