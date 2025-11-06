Happy City abrió parque con montaña rusa en Envigado; proyecta recibir 700.000 personas

Happy City, empresa líder en entretenimiento familiar en Colombia, anunció la apertura de la nueva y expandida área de su parque más grande de la región en Viva Envigado.
Con una adición de más de 5.000 m2 a su infraestructura actual, el complejo alcanza los 11.000 m2 de experiencias indoor y outdoor, consolidándose como el parque de entretenimiento más grande dentro de un centro comercial en el país.
Como un hito para la industria, la expansión introdujo la primera montaña rusa familiar dentro de un centro comercial en Colombia. Par eso, Happy City ha trabajado de la mano de SBF Visa y Sartori Rides, fabricantes internacionales lideres en la industria de atracciones mecánicas.
“Con esta novedad, Viva Envigado se convierte en un referente para la industria del entretenimiento. Ofrecemos a las familias nuestra sede insignia, donde cada visita será una aventura inolvidable que transformará la manera de divertirse”, afirmó Adriana Mercado, directora de mercadeo de Happy City.
Nuevas incursiones y espacios
Esta expansión y robustecimiento incluye la incorporación de nuevos juegos y la integración de espacios innovadores como:
- Zona arcade que integra tecnología de punta con un ambiente dinámico.
- Nuevas atracciones como un carrusel de caballos, tren que recorrerá el parque desde otra perspectiva, rueda loca que combinará altura, giros y adrenalina; y un barco mecánico.
- Oferta gastronómica con una amplia y renovada oferta de snacks, bebidas y granizados.
Adicionalmente, estas nuevas atracciones se suman al Fun Pub y a Happy Town, áreas lanzadas en el último año y diseñadas para adolescentes y bebés / niños pequeños respectivamente, con atracciones que incluyen desde trampolines con camas elásticas y una zona ninja space para los más grandes, hasta zonas de estimulación temprana y juegos de roles para los más pequeños.
Celebración de inauguración
Happy City programó una jornada el próximo sábado 8 de noviembre con distintas actividades entre las que se encuentran:
- Dos horas de juegos gratis en el horario de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
- DJ animador desde las 11:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
- Parade temático entre las 3:00 p.m. y 5:00 p.m. el cual recorrerá el centro comercial, inspirado en la selva, la flora y la alegría, con personajes, música y coreografías.
- Tarjetas cargadas con tiempo de juego ilimitado las cuales estarán escondidas por todo el parque.
Así las cosas, resaltaron que proyectan que el parque reciba a más de 700.000 visitantes anualmente y que esta expansión impulse un incremento del 50 % en las ventas, superando los niveles previos al proyecto de expansión y la incorporación de las nuevas atracciones.