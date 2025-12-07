La adolescencia es esa etapa de la vida que representa la transición entre la niñez y la edad adulta. Esta no solo se caracteriza por los intensos cambios físicos que atraviesa la persona, sino porque también viene acompañada de transformaciones emocionales y sociales.
Si bien este periodo se define entre los 10 y los 19 años, un estudio reciente demostró que podría ir más allá. Al menos, en lo que a la edad cerebral se refiere.
Primero algo de contexto. A lo largo de la vida, el cerebro atraviesa cinco fases distintas con momentos decisivos a los 9, 32, 66 y 83 años. En el caso de la etapa adolescente, una investigación desarrollada por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) evidenció que este órgano permanece en este estado hasta principios de los 30.
Para llegar a esa conclusión, en el análisis participaron 4.000 personas de hasta 90 años, quienes se sometieron a escáneres que mostraron las conexiones entre sus neuronas. El reporte, de esta manera, explora los cambios constantes que experimenta el cerebro en respuesta a nuevos conocimientos y experiencias, y cómo esos patrones evolucionan conforme se crece.
Los investigadores también han explicado que esta información a qué es más vulnerable el cerebro en diferentes puntos de la vida.
“Cuanto más aprendamos sobre los cambios esperados en las conexiones cerebrales, mejor podremos distinguir qué se considera un cambio saludable y típico de los signos de algo relacionado con una enfermedad o un trastorno”, destacó Alexa Mousley, autora del estudio.
Ahora bien, el estudio también revela otro dato importante y es que este permite una comprensión general del envejecimiento cerebral, aclara que no todas las personas experimentan esos cambios exactamente a la misma edad.
Las edades del cerebro: ¿hasta cuándo va la adolescencia?
- Infancia (del nacimiento a los 9 años): este periodo se caracteriza por ser aquel en el que el cerebro aumenta más rápidamente de tamaño. No obstante, también es el periodo en el que se percibe un poco más débil por la sobreabundancia de conexiones entre las neuronas que se crean al comienzo de la vida.
- Adolescencia (de los 9 a los 32 años): en esta etapa, las conexiones cerebrales experimentan una transformación profunda. Además, es el único periodo del cerebro en el que su red neuronal se vuelve más eficiente.
Al ser el punto en el que se transitan más cambios, también es el momento en el que aumenta el riesgo de aparición de trastornos de salud mental.
- Edad adulta (de los 32 años a los 66 años): esta no solo es la fase más larga dentro de lo que se conoce como envejecimiento cerebral, sino también es la más estable. Si bien ese tránsito suele ser más lento, aquí se suelen observar mejoras en términos de eficiencia.
- Envejecimiento temprano (de los 66 años a los 83 años): se producen cambios en los patrones de conexiones en el cerebro. Aquí, el órgano se va separando cada vez más en regiones que trabajan estrechamente entre sí.
- Envejecimiento tardío (de los 83 años en adelante): en este punto se inicia la fase final. No obstante, los datos disponibles son más reducidos, debido a que encontrar cerebros sanos para el estudio fue más difícil.
Al igual que con el envejecimiento precoz, en esta etapa los cambios son similares y comienzas a manifestarse condiciones, en algunos casos, como la demencia y la hipertensión, que afectan la salud cerebral.
