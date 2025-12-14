La hotelería de alto nivel en Medellín sigue ajustando su oferta a un mercado cada vez más exigente y competitivo. Hilton anunció la apertura de York Medellín como Curio Collection by Hilton, un movimiento que marca el debut de esta marca lifestyle en la ciudad y refuerza la presencia del grupo en uno de los principales centros económicos del país.
Con esta incorporación, Hilton completa 27 hoteles en operación en Colombia y suma su tercera propiedad Curio Collection, presente ya en Bogotá, Cartagena y ahora Medellín, una marca enfocada en activos con identidad propia y alto potencial en mercados urbanos estratégicos. Para Medellín, el movimiento refuerza su posición como uno de los mercados más atractivos para la hotelería, gracias a su actividad empresarial y al flujo constante de viajes corporativos.
Un activo alineado con la demanda corporativa
Ubicado en El Poblado, el principal distrito empresarial y comercial de la ciudad, York Medellín opera con un modelo orientado a estancias medias y largas. El hotel cuenta con 111 suites, todas con áreas independientes y cocinas equipadas, un formato que responde directamente a la demanda de ejecutivos, expatriados y viajeros frecuentes.
Más allá del diseño, el foco del proyecto está en la funcionalidad y eficiencia operativa, aspectos clave para el viajero corporativo de alto perfil. La incorporación de automatización y soluciones digitales en parte de la oferta busca optimizar la experiencia del huésped y aumentar la competitividad frente a otros hoteles del segmento premium.
“Medellín es ahora un hub turístico muy reconocido a nivel internacional y las grandes marcas se han dado cuenta de ello. Hacer parte de la cadena Hilton es un hito para nosotros porque pusieron sus ojos en Medellín y decidieron abrir su segundo hotel en la ciudad” mencionó Camila Beltrán, gerente general de York Medellín, en conversación con Valora Analitik.
Oferta gastronómica
Nómade, el restaurante del hotel, apunta a captar no solo a huéspedes sino también a público local y corporativo, con una oferta que combina cocina internacional y sabores latinoamericanos en un entorno pensado para reuniones informales y experiencias de alto nivel.
En paralelo, Ze View Rooftop Bar se perfila como uno de los nuevos espacios de encuentro “after office” en El Poblado, con vistas panorámicas de la ciudad y una oferta enfocada en coctelería y bebidas.
Medellín en la estrategia regional de Hilton
La apertura de York Medellín se da en un contexto de expansión de Hilton América Latina y el Caribe, donde el grupo opera cerca de 300 hoteles y mantiene más de 150 propiedades en desarrollo. La apuesta por marcas como Curio Collection responde a la necesidad de capturar mercados urbanos con alto crecimiento y viajeros que buscan experiencias diferenciadas sin sacrificar estándares internacionales.
Destacado: El nuevo resort de lujo todo incluido y con playa virgen de hoteles Hilton en República Dominicana.
Para Medellín, la llegada de esta marca refuerza su posicionamiento frente a otros destinos de la región. La ciudad compite en el radar de inversión hotelera de alto nivel, especialmente en segmentos corporativos y lifestyle.
De cara a 2026, York Medellín proyecta un crecimiento sostenido en ocupación, una mayor participación de mercados internacionales y el fortalecimiento del segmento corporativo, alineado con la evolución económica y empresarial de la ciudad.