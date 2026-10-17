Hitachi invirtió US$80 millones para expandirse en Risaralda; proyecta ganancias por US$300 millones en 2026

Hitachi Energy busca ampliar su presencia en el mercado de infraestructura eléctrica desde Colombia. La compañía, especializada en redes de transmisión y equipos para este segmento, invirtió US$80 millones en su fábrica en Risaralda para expandir sus operaciones y fortalecer su capacidad productiva. Según explicó el gerente de la empresa, Javier Ricardo Ruiz, la empresa espera alcanzar ingresos por US$300 millones, apalancada tanto en la demanda local como en proyectos de exportación.
¿Cuáles son las soluciones en materia energética y tecnológica que ofrece Hitachi en Colombia?
En Colombia tenemos una fábrica de transformadores de potencia y de distribución, dos líneas de fabricación. Estamos en este momento invirtiendo US$80 millones en esa fábrica, expandiendo su infraestructura y modernizando la maquinaria. Vamos a poder ampliar casi hasta 50 % de nuestra capacidad y vamos a poder incorporar más de 150 nuevos puestos de trabajo.
De esa manera ayudamos no solamente a la región, sino a Colombia en su crecimiento. El punto importante que rescato es que hay confianza de largo plazo en Colombia. Adicionalmente, en Bogotá tenemos una fábrica de ensamble de tableros de control y protección, automatización, telecomunicaciones, software empresarial, almacenamiento de energía.
¿Estos US$80 millones en dónde serían invertidos?
Vamos directamente a invertir en la expansión de nuestra fábrica, que queda localizada en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, contiguo a Pereira. En ese lugar es que estamos haciendo la inversión en infraestructura y modernización de nuestras máquinas para tener un lugar apropiado para maximizar la producción. Son transformadores de potencia y de distribución. Ese es el quehacer de esa planta.
El nivel de exportación es importante, hemos crecido en ese segmento, exportamos a EE. UU., exportamos a Europa, y esta es una fuente fundamental de empleo, es una fuente de ingresos para el país. Entonces, no solo hacemos crecimiento regional para el Eje Cafetero, sino que también incorporamos, a través de esta exportación, ingresos adicionales para nuestro país, a través de un elemento fundamental, que son los transformadores, tanto en potencia como en distribución.
¿Entonces se dedican, en materia de bienes y servicios, a transformadores para el sistema eléctrico?
Esa es una de las actividades, pero hay otros elementos adicionales. Como le mencionaba, en nuestra fábrica de Bogotá hacemos control, protección, automatización, software empresarial. También tenemos alta tensión, incorporamos todos los equipos para una subestación.
Estamos pensando en cómo fortalecer y flexibilizar la red, entonces tenemos soluciones de almacenamiento de energía, soluciones para fortalecer la red, y le damos flexibilidad con almacenamiento de energía.
Todos estos elementos son importantes y hay una transversal, que es servicios, nuestra unidad de negocio más reciente. Entonces, es importante considerar también los servicios como un punto de generación de empleo y de esa actividad de fortalecimiento y expansión de la red.
¿Ustedes son una compañía que ofrece insumos para la línea de transmisión?
Eso es correcto. Pero no solo nos quedamos ahí. Nuestros clientes son ‘utilities’ de energía, de agua, de telecomunicaciones. Estamos en la industria pesada, en Ecopetrol, minería, cemento. En esa industria pesada también somos fuertes.
¿Cómo trabajan con Ecopetrol?
Lo que hacemos es fortalecer el sistema que tiene. ¿Cómo? Haciendo que ellos sigan el camino de la sostenibilidad y dejen de depender 100 % de materiales fósiles e incorporen las renovables en su sistema. Eso lo hacemos. Proveemos subestaciones e integramos esas soluciones que fortalecen su sistema, que le permiten ser flexible y tener también la dinámica de la digitalización.
También proveemos los transformadores que fabricamos, e incluso para Ecopetrol hacemos transformadores a la medida, y eso es importante. Nuestra fábrica se caracteriza por eso. El cliente tiene una necesidad, la suplimos a la medida. Ese es un valor agregado de nuestra compañía a través de la fábrica.
¿Cuántas plantas tienen en Colombia?
Tenemos dos lugares de fabricación en Dosquebradas, Risaralda, que es donde estamos haciendo la ampliación e inversión de US$80 millones.
El otro lugar de fabricación es en Bogotá, donde hacemos control, protección y automatización de la red en un lugar que se llama La Estancia, y allí llevamos una inversión importante realizada en 2024, la ampliación de cómo suplimos control, protección y automatización, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica.
¿Cuándo terminará el proyecto que tienen en Risaralda?
El punto objetivo es que en 2028 esté completamente terminado.
¿Y una vez ahí, en cuánto maximizarían su operación?
Vamos a ampliar prácticamente a 50 % la capacidad y vamos a incorporar más de 150 nuevos puestos de trabajo. Eso hará que la región reciba un flujo de personal capacitado y ese es el aporte que hacemos.
¿Qué otras empresas atienden?
Atendemos todas las ‘utilities’ del sector energía. Nuestros clientes principales son ISA, Grupo Energía Bogotá (GEB), Celsia, Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín) y todas sus filiales. Tebsa e Isagen como generadores, y a Ecopetrol. Esos son los principales clientes que tenemos.
¿Cómo van en ventas este año?
Este año hemos ido evolucionando positivamente. Tenemos dos divisiones claras en nuestra compañía. Una es lo que hacemos exportando y otra cosa es lo que hacemos dentro de nuestro territorio. El objetivo fundamental es llegar a un valor que supere US$250 millones exportando. Y que estemos alrededor de US$100 millones para nuestro mercado local.
Destacado: Presidente de Andeg alerta sobre las dificultades de las térmicas para garantizar la generación eléctrica
¿Es decir, en 2026 la compañía espera US$300 millones?
Sí, ese es el punto, considerando todas las actividades que tiene la compañía en Colombia.