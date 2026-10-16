Presidente de Andeg alerta sobre las dificultades de las térmicas para garantizar la generación eléctrica

En el marco del Congreso de Energía del Mercado Mayorista (MEM), Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), lanzó críticas sobre las condiciones que enfrenta la generación térmica en Colombia. En particular, hizo alusión a la demanda térmica en condiciones de estrés en el sistema, por ejemplo, cuando llega el fenómeno de El Niño.
El dirigente gremial también señaló que, aunque al sector no le gustan los precios altos de bolsa, estas son las condiciones del mercado. En ese sentido, advirtió sobre el complejo panorama que enfrentan las térmicas, pues se les exige generar energía cuando el sistema lo requiere, pero no cuentan con mecanismos que financien la importación de combustibles o la compra del gas que necesitan para operar.
De otro lado, expresó que Colombia tiene reservas de carbón para más de 100 años, pero que la minería fue golpeada por decisiones que se han tomado en los últimos años en el sector.
Castañeda también destacó el papel de la planta de regasificación de Cartagena en el abastecimiento de gas para las térmicas, las cuales, según indicó, respaldan 41 % de la demanda eléctrica de Colombia.
Incluso señaló que, a pesar de los proyectos de regasificación que se están adelantando en el Caribe y el Pacífico colombiano, podría plantearse la alternativa de importar gas desde Venezuela.
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Para él, debe implementarse el fracking con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país. En ese sentido, señaló que el proyecto Sirius, ubicado en aguas del mar Caribe y considerado clave para la producción de gas, comenzaría a aportar en el mediano plazo, hacia 2030 o 2031.
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