Hot Sale en 2025 tendrá rebajas de hasta 80 % y millones de productos en descuento: estas son las fechas

Con más de cinco millones de productos disponibles y rebajas hasta de 80 %, el Hot Sale 2025 será uno de los eventos más relevantes del comercio digital en Colombia.
La jornada incluye ofertas en tecnología, hogar, turismo, moda, cultura y consumo cotidiano, confirmando el crecimiento del comercio electrónico en el país.
Organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el evento reflejó el dinamismo del ecosistema digital nacional. En la actualidad, Colombia cuenta con más de 9,3 millones de compradores en línea y una penetración de internet superior al 79 % entre la población mayor de cinco años. Bogotá, Caldas, Casanare, Antioquia, Santander y Quindío concentran la mayor proporción de consumidores digitales.
El comportamiento del comprador también muestra señales de madurez. Según cifras del gremio, el 27 % de los usuarios consulta información antes de adquirir un producto, más del 97 % está satisfecho con su experiencia de compra y los métodos de pago se han diversificado.
Además, el 75 % de los consumidores aún opta por el pago contra entrega, el 65 % usa transferencias o tarjetas débito y más del 50 % realiza transacciones mediante billeteras digitales.
¿Cuándo se podrá acceder a estos descuentos?
Entre las novedades de esta edición, que se hará entre el 16 y el 20 de octubre, con ofertas en múltiples sectores.
El sector turismo será uno de los más activos durante la jornada, con descuentos de hasta 70 % en paquetes y hospedajes hacia destinos nacionales como Cartagena, Santa Marta y San Andrés.
En cultura, las librerías digitales ofrecen rebajas de hasta 80 % en libros seleccionados y 50 % en títulos importados, impulsando un segmento que ha crecido más del 14 % en los últimos años.
La categoría de hogar tendrá rebajas de hasta el 50 % en electrodomésticos como neveras y lavadoras, además de facilidades de pago sin intereses. En moda, marcas nacionales se ofrecen descuentos de hasta el 70 % en ropa deportiva e infantil.
El evento también dará espacio a emprendimientos y productores locales, con bienes artesanales, productos de cuidado personal y alimentos saludables.