Reconocida cadena mundial de hoteles anunció descuentos en hospedaje para temporada de fin de año

La compañía está ofreciendo beneficios de hasta el 25 %.

Hilton Bogotá Corferias
Hilton Bogotá Corferias. Foto: cortesía.

Con la llegada de la temporada de fin de año, crece el interés de los viajeros por planificar sus próximas vacaciones, y por eso, varios empiezan a organizar sus listas de posibles destinos, en busca de las mejores ofertas en precios y alojamiento.

En este contexto, Hilton lanzó The Hilton Sale, una campaña con precios un poco más bajos en cualquier Hilton de las Américas. Los descuentos son de hasta 25 % para marcas como Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton. Los hoteles Hilton Hotels & Resorts ofrecen beneficio de hasta 20 %.

La promoción no requiere un número mínimo de noches y aplica para reservas realizadas con al menos siete días de anticipación entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025. Las estadías podrán disfrutarse del 12 de noviembre de 2025 al 6 de abril de 2026. Aplican términos y condiciones. *

Zemí Miches Punta Cana All-Inclusive Resort Curio Collection by Hilton.
Zemí Miches Punta Cana All-Inclusive Resort Curio Collection by Hilton. Foto: cortesía Hilton Hotels & Resorts.

De esta manera, quienes deseen aprovechar The Hilton Sale tendrán la oportunidad de elegir y visitar destinos atractivos como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá.

Por otro lado, los interesados en ser miembros de Hilton Honors para disfrutar de esta y otras ofertas exclusivas pueden registrarse de forma rápida y gratuita a través de la página web de Hilton.

