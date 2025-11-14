Reconocida cadena mundial de hoteles anunció descuentos en hospedaje para temporada de fin de año

Con la llegada de la temporada de fin de año, crece el interés de los viajeros por planificar sus próximas vacaciones, y por eso, varios empiezan a organizar sus listas de posibles destinos, en busca de las mejores ofertas en precios y alojamiento.
En este contexto, Hilton lanzó The Hilton Sale, una campaña con precios un poco más bajos en cualquier Hilton de las Américas. Los descuentos son de hasta 25 % para marcas como Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton. Los hoteles Hilton Hotels & Resorts ofrecen beneficio de hasta 20 %.
La promoción no requiere un número mínimo de noches y aplica para reservas realizadas con al menos siete días de anticipación entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025. Las estadías podrán disfrutarse del 12 de noviembre de 2025 al 6 de abril de 2026. Aplican términos y condiciones. *
De esta manera, quienes deseen aprovechar The Hilton Sale tendrán la oportunidad de elegir y visitar destinos atractivos como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá.
Por otro lado, los interesados en ser miembros de Hilton Honors para disfrutar de esta y otras ofertas exclusivas pueden registrarse de forma rápida y gratuita a través de la página web de Hilton.