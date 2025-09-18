Colombianos prefieren hospedarse en hoteles todo incluido: cinco opciones imperdibles

De acuerdo con la más reciente encuesta de Booking.com en Latinoamérica, los colombianos son los que más disfrutan de una vida relajada, pues el 41 % de los viajeros del país sueña con un paraíso con bufés interminables y hamacas bajo el sol. Es decir, con los hoteles all inclusive o todo incluido.
La preferencia por este estilo de alojamiento supera a otros países de la región como Argentina (33 %), Brasil (32 %) y México (33 %). Esta inclinación puede explicarse por la naturaleza alegre y hospitalaria del colombiano, que valora la desconexión, la exquisita comida y el descanso compartido con familia o amigos.
También se refleja en el crecimiento del turismo hacia destinos de sol y playa, donde los planes todo incluido garantizan experiencias sin preocupaciones.
Opciones de hoteles todo incluido
Booking.com seleccionó cinco opciones imperdibles alrededor del mundo para quienes buscan desconectarse y disfrutar:
HVD Club Bor Ultra All Inclusive – Private Beach & Free Parking (Sunny Beach, Bulgaria)
Este resort a orillas del mar Negro es ideal para quienes buscan descanso absoluto. Cuenta con una playa privada equipada con camastros y sombrillas y su concepto ultra all inclusive incluye gastronomía internacional en restaurantes buffet y a la carta, bares con cócteles ilimitados, programas de animación para todas las edades y piscinas al aire libre rodeadas de jardines. Además, ofrece estacionamiento gratuito y actividades deportivas, desde vóley playa hasta clases de fitness.
Riu Caribe – All Inclusive (Cancún, México)
Ubicado en la icónica zona hotelera de Cancún. Entre sus atractivos se destacan: piscinas infinitas con swim-up bar, restaurantes de cocina internacional y mexicana, y un programa de entretenimiento que incluye shows nocturnos y actividades acuáticas como snorkel o kayak. Para quienes buscan relajación, cuenta con un spa con tratamientos de inspiración maya y áreas exclusivas para descansar frente al mar.
Bel Air Azur Resort (Hurghada, Egipto)
Diseñado solo para adultos, este resort en el Mar Rojo es perfecto para una escapada romántica. Ofrece habitaciones modernas con balcón, piscinas al aire libre y acceso directo a una playa privada con arrecifes de coral, un paraíso para los amantes del buceo y el snorkel. Además de bares y restaurantes con especialidades mediterráneas, el resort cuenta con actividades deportivas como tenis, squash y buceo, junto con espacios pensados para el descanso total, como jacuzzis al aire libre y terrazas con vistas panorámicas.
Barceló Bávaro Palace (Punta Cana, República Dominicana)
Es reconocido como uno de los resorts más completos del Caribe, el Barceló Bávaro Palace combina lujo, diversión y relax en un mismo lugar. Ofrece más de 10 restaurantes temáticos, cuatro piscinas, campo de golf, casino, discoteca y espectáculos en vivo todas las noches. Las familias pueden disfrutar de su parque acuático, mientras que quienes buscan tranquilidad tienen la opción de áreas exclusivas solo adultos.
Kurumba Maldives (Islas Maldivas)
Este resort de lujo es uno de los más emblemáticos de las Maldivas. Rodeado de aguas cristalinas y playas de arena blanca, ofrece villas privadas, algunas con piscina propia y acceso directo al mar. Su oferta gastronómica incluye restaurantes de cocina internacional y experiencias privadas en la playa. Además, brinda actividades como clases de cocina local, yoga frente al mar, deportes acuáticos, excursiones en barco y un spa ubicado entre jardines tropicales.