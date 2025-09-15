Orlando, Nueva York y Punta Cana, entre los destinos más buscados para la semana de receso de octubre

Con la llegada de la semana de receso (4 al 12 de octubre de 2025), los colombianos ya están planeando sus vacaciones y, de acuerdo con datos recientes de Booking.com, las búsquedas de destinos para este periodo muestran un importante crecimiento frente al año anterior.
Las búsquedas de destinos nacionales crecieron un 33 % en comparación con 2024. Los lugares más consultados por los viajeros colombianos para esta temporada son:
Medellín – crecimiento del 41 %
Santa Marta – crecimiento del 33 %
Cartagena – crecimiento del 33 %
San Andrés – crecimiento del 30 %
Bogotá – crecimiento del 20 %
Estos resultados confirman la preferencia por playas icónicas y destinos urbanos, ideales para familias y grupos de amigos durante la semana de descanso.
En cuanto a los destinos internacionales, Estados Unidos y Europa se destacan. Las búsquedas de viajes al exterior aumentaron un 30 % frente al año pasado, con especial interés en:
Orlando – +93 %
Nueva York – +82 %
Punta Cana – +29 %
París – +24 %
Madrid – +16 %
Recomendado: El nuevo resort de lujo todo incluido y con playa virgen de hoteles Hilton en República Dominicana
El interés por ciudades icónicas como Orlando y Nueva York muestra un repunte significativo, mientras que destinos europeos siguen siendo referentes para quienes buscan experiencias culturales y gastronómicas.
Los datos de Booking.com reflejan un entusiasmo creciente por aprovechar la semana de receso, tanto para descubrir rincones locales como para vivir experiencias internacionales y que priorizan los viajes como una oportunidad de descanso, conexión y descubrimiento.