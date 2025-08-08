Ya está disponible la preventa de la serie Pura 80 de Huawei, tendrá potente herramienta IA: ¿Cuánto vale?

El pasado 10 de julio en Dubái, Huawei presentó su serie Pura 80, la evolución de la tecnología de la marca en pro de la transformación de los estándares de la fotografía móvil.
Huawei Pura 80 Pro se destaca por su cámara de ultra iluminación de una pulgada, diseñada para capturar detalles precisos incluso en condiciones de baja luz y por su ultra chroma, que garantiza una reproducción fiel de los colores, logrando paisajes nocturnos de gran nitidez.
Por otro lado, el Pura 80 Ultra combina distancias focales de 3.7x y 10x con un sensor de gran tamaño, permitiendo registrar retratos cinematográficos y primeros planos con mejor profundidad y precisión.
Es importante mencionar que, ambos integran la tecnología Xmage, la cual potencia la experiencia de imagen con un sensor telefoto líder en la industria, algoritmos avanzados y grabación en 4K, logrando capturas con tonalidades intensas y una fidelidad cromática excepcional.
Además, los dos dispositivos incorporan el botón de control inteligente, con el que se puede acceder instantáneamente a herramientas personalizadas como la linterna o lente con IA, además de integrar reconocimiento de huella dactilar para mayor seguridad.
Ofrecen también una cancelación de ruido bidireccional avanzada para llamadas más nítidas y fluidas. Los dos modelos cuentan con una batería de 5,170 mAh y tecnología de carga rápida SuperCharge de 100 W (cableada) y 80 W inalámbrica, garantizando autonomía y eficiencia para un uso intensivo durante todo el día.
La preventa ya está disponible con descuento en https://consumer.huawei.com/co/. Los precios son: Pura 80 Pro, $4.499.900 y el Pura 80 Ultra, $6.999.900.