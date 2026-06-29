La Embajada de EE. UU. en Colombia anunció que Hugo Guevara será el nuevo encargado de negocios y asumirá el liderazgo de la misión diplomática de ese país en Colombia.
Guevara reemplazará a Jarahn Hillsman, quien concluirá su asignación como parte de la rotación diplomática regular del Departamento de Estado de EE. UU.
El nuevo encargado de negocios pertenece al servicio diplomático de carrera del Departamento de Estado y cuenta con más de 20 años de experiencia.
En la agenda mediática se ha señalado que encabezó la misión diplomática de EE. UU. en Azerbaiyán como encargado de negocios. Su trayectoria también incluye experiencia en política exterior, seguridad internacional y relaciones transatlánticas.
Este nombramiento también marca un nuevo capítulo en la agenda diplomática entre los dos países, ya que, como se mencionó antes, desde 2022 no se ha designado un embajador en propiedad para el país, una situación poco habitual dada la estrecha relación diplomática, comercial y estratégica entre la primera potencia y uno de sus aliados históricos en la región.
Cambios en el Gobierno De la Espriella
Con la victoria de Abelardo De la Espriella en las elecciones presidenciales, se espera un mayor acercamiento entre su futuro gobierno y la administración de Donald Trump. El mandatario estadounidense respaldó públicamente a De la Espriella durante la campaña presidencial, un hecho poco habitual para un presidente de Estados Unidos y que refleja la cercanía entre ambos.
Ambos han manifestado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en materia de inversión extranjera, comercio y cooperación en seguridad.Hugo Guevara es el nuevo encargado de negocios de EE. UU. en Colombia; no se nombra a un embajador desde 2022