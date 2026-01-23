Icetex bajó tasas de interés a quienes accederán a créditos educativos: También aplicará a deudores

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) dio a conocer una modificación en las condiciones financieras de sus créditos educativos que empezará a regir durante 2026. La entidad informó que aplicará una disminución en las tasas de interés como respuesta directa al comportamiento reciente de la inflación en el país, un indicador clave que sirve de referencia para la estructuración de estos productos financieros.
De acuerdo con lo explicado por el Icetex, la decisión se toma luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrara 2025 con una variación anual del 5,10 %. Este resultado permitió ajustar las tasas de interés efectiva anual de las diferentes líneas de crédito, con una reducción de 0,1 puntos porcentuales. Aunque el ajuste es limitado en términos porcentuales, representa un alivio para miles de personas que actualmente cuentan con obligaciones vigentes o que planean financiar sus estudios durante el próximo año.
La entidad recordó que sus tasas de interés no son fijas, sino que se calculan a partir del IPC anual, al cual se le suma un margen adicional. Este margen puede variar según varios factores, entre ellos la modalidad del crédito, el nivel de formación financiado —técnico, tecnológico, universitario o posgrado— y las condiciones socioeconómicas del beneficiario. En ese sentido, cada usuario puede experimentar un impacto distinto, dependiendo de su perfil y del tipo de crédito adquirido.
Actualmente, las tasas de los créditos del Icetex se ubican en rangos que pueden llegar alrededor del 12 %, por lo que cualquier ajuste a la baja, incluso si es moderado, resulta relevante para quienes deben cumplir con pagos periódicos durante varios años. La entidad explicó que esta reducción se enmarca en su política de indexación, la cual busca mantener las condiciones financieras alineadas con la evolución de los principales indicadores macroeconómicos del país.
En cuanto a la aplicación práctica de la medida, el Icetex precisó que los usuarios que ya se encuentran en etapa de amortización —fase en la que se empieza a pagar tanto el capital como los intereses del crédito— comenzarán a ver reflejada la nueva tasa a partir de febrero de 2026 en sus facturas mensuales.
Por su parte, los estudiantes que soliciten y obtengan un crédito durante este año tendrán el IPC actualizado aplicado desde el inicio de la obligación, lo que definirá las condiciones financieras desde el primer desembolso.
Finalmente, la entidad reiteró que, aunque el ajuste no implica una reducción significativa, hace parte de los mecanismos automáticos previstos en su modelo financiero.