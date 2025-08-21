Impactante accidente entre tractocamiones mantiene cerrada la vía Bogotá – Girardot

La concesión Vía Sumapaz informó que en la mañana de este jueves 21 de agosto se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 106 de la vía Girardot–Bogotá, a la altura del sector conocido como Alto de Rosas, en jurisdicción del municipio de Granada, Cundinamarca. El hecho obligó al cierre parcial de la calzada en el sentido sur–norte, debido a las complicaciones generadas en la movilidad.
De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió hacia las 7:00 de la mañana e involucró a dos tractocamiones de carga pesada que colisionaron, provocando el volcamiento de ambos automotores sobre la vía.
La magnitud del impacto obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia establecidos por la concesión para este tipo de incidentes, con el fin de atender a las personas involucradas y garantizar la seguridad de los demás usuarios de la carretera.
Al lugar se desplazaron de manera oportuna las unidades operativas de la concesión Vía Sumapaz, junto con efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos de Soacha.
Estos equipos coordinaron las labores de atención inicial, control de riesgos y aseguramiento del área, mientras se verificaba el estado de salud de los conductores y se adelantaban las maniobras necesarias para retirar los vehículos de gran tamaño que permanecían atravesados en la vía.
La Policía de Tránsito implementó como medida de contingencia un plan de contraflujo entre los kilómetros 103 y 107, en la calzada Bogotá – Girardot. Esta estrategia permitió habilitar el paso controlado de automotores en ambos sentidos, con el propósito de mitigar las afectaciones en la movilidad mientras se avanzaba en las labores de despeje de la vía y se esperaba la llegada de la unidad judicial encargada de realizar las diligencias correspondientes.
La concesión señaló que, en casos como este, la prioridad es salvaguardar la vida de las personas, garantizar la atención médica inmediata a los posibles lesionados y restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible. Igualmente, recordó que la vía Girardot–Bogotá es uno de los corredores de mayor tráfico en el país, especialmente en temporadas de alta afluencia, por lo que cualquier incidente puede generar importantes repercusiones en la movilidad regional.