Regiotram de Occidente adelantó obra clave que ya tiene avance del 58 %

Regiotram de Occidente continúa registrando avances en su proceso de construcción. En ese contexto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció nuevos hitos alcanzados por este proyecto ferroviario, considerado una de las principales iniciativas de movilidad para conectar a Bogotá con varios municipios de la Sabana Occidente.
Según explicó el mandatario departamental, uno de los avances más relevantes corresponde al inicio del izado de las vigas prefabricadas postensadas que servirán de soporte, que al igual que el Metro de Bogotá, esta estación será elevada y estará ubicada en el municipio de Mosquera. Esta infraestructura, que hace parte de las obras estratégicas del sistema, presenta actualmente un avance del 58 % y está diseñada para atender a más de 2.000 pasajeros durante las horas de mayor demanda.
“El puente-estación de Mosquera será una de las estructuras más representativas del proyecto y permitirá una mejor integración entre el sistema férreo y la movilidad regional”, señaló Rey.
El gobernador también destacó los progresos en las Perforaciones Horizontales Dirigidas (PHD), una intervención clave para el traslado de redes de hidrocarburos que actualmente interfieren con el corredor férreo. De acuerdo con la información suministrada, la distancia existente entre la tubería y la vía férrea es de apenas dos metros, por lo que se requiere reubicar la infraestructura a una distancia mínima de siete metros para garantizar las condiciones técnicas y de seguridad del proyecto.
Las intervenciones se desarrollan en tres puntos. El primero está ubicado en el sector de Gualí, en Funza, donde ya finalizó una obra de 350 metros de longitud y 13 metros de profundidad. El segundo se encuentra en Mosquera, donde se ha ejecutado el 25 % de un tramo de 1,2 kilómetros, considerado uno de los mayores desafíos técnicos de la iniciativa. El tercer frente de trabajo se ubicará en Fontibón y tiene previsto iniciar obras en septiembre de este año.
¿Qué otros avances presenta el Regiotram de Occidente?
A estos avances se suman otros frentes de construcción que mantienen un ritmo constante de ejecución. Entre ellos se encuentra el puente sobre el río Checua, que alcanza un progreso del 63,8 %, así como el inicio de las obras del puente sobre la avenida de las Américas y el desmontaje de la antigua estructura ubicada sobre el río Bogotá.
En días recientes, Rey también informó que la primera fase del Regiotram de Occidente, correspondiente al tramo de 26 kilómetros entre Facatativá y Fontibón, estaría concluida durante el segundo semestre de 2027.
Como parte de la planeación operativa del sistema, el departamento espera recibir durante el primer semestre de 2027 un total de 22 trenes. Estas unidades serán sometidas a pruebas técnicas y operativas antes de la entrada en funcionamiento del servicio.
Finalmente, el gobernador anunció el fortalecimiento del equipo humano vinculado al proyecto. La meta es incrementar gradualmente la planta de trabajadores, pasando de cerca de 1.000 empleados a aproximadamente 4.000, con el propósito de acelerar la ejecución de las obras y cumplir los cronogramas establecidos para la puesta en operación del Regiotram de Occidente.