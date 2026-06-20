Metro de Bogotá logra hito tras recorrido de tren energizado

El Metro de Bogotá logró un importante hito luego de que el tren energizado, a través del tercer riel, avanzara hasta la Estación 4, en la localidad de Kennedy.
«El Metro de Bogotá ya se está moviendo entre 80 y 90 km/h en las pruebas. Estamos entre la Estación 1 y la 2, pero hoy, también, el Metro llegó a la Estación 4. El Metro sigue avanzando, sigue cumpliendo los hitos y garantizamos que este proyecto va a llegar a buen término», informó el alcalde Carlos Fernando Galán.
Explicó la Alcaldía que para lograr este avance se llevaron a cabo unas pruebas estáticas en la vía de lavado intensivo en el Patio Taller y, posteriormente, una serie de pruebas dinámicas realizadas en la vía de pruebas de 905 m.
“Una vez el tren finalizó las pruebas en el Patio Taller, inició la etapa de integración con el sistema de señalización, pruebas que ya fueron cumplidas en la vía de pruebas y en las que se certifica que el tren está apto para salir al viaducto”, agregó la administración distrital.
Más hitos del Metro de Bogotá
Recordaron las autoridades que el viernes 22 de mayo fue la primera vez que el tren se movió sobre el viaducto, remolcado por un vehículo multipropósito entre el Patio Taller y la Estación 2 del Metro de Bogotá.
“Posteriormente, los trenes se movilizaron entre el Patio Taller y la Estación 2 con tracción eléctrica, lo que permitió avanzar con las pruebas dinámicas en el viaducto. Hoy se desplazó energizado por el tercer riel desde el Patio Taller hasta la Estación 4, en la localidad de Kennedy, y realizó un recorrido de 5.7 km. En esta oportunidad se verificó el tema de desplazamiento en vía férrea e interfaz con el tercer riel”, detalló la Alcaldía.
Hay que tener en cuenta que los trenes tienen que recorrer en prueba un total de 2.500 km, de los cuales 500 km son en modo manual y 2.000 en modo UTO (operación automática, por sus siglas en inglés).
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“La Línea 1 del Metro de Bogotá no solo es la obra de infraestructura más importante de Colombia, sino un patrimonio colectivo que pertenece a todos los bogotanos. Por ello, desde la Alcaldía Mayor y la Empresa Metro se hace un llamado a la corresponsabilidad y al cuidado de este nuevo patrimonio de Bogotá”, concluyó la institución.