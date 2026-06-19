Metro de Bogotá: Habilitan nueva megaobra que beneficiará la movilidad de los ciudadanos

Las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúan generando transformaciones en la infraestructura de transporte de la capital. En ese contexto, las autoridades confirmaron que la estación Calle 26 – Atrio de TransMilenio entrará en operación plena a partir del 20 de junio, luego de permanecer cerrada durante 19 meses debido a los trabajos de reconstrucción requeridos para el paso del viaducto del sistema férreo.
La reapertura total de esta infraestructura representa un paso importante en la integración de los diferentes modos de transporte que operarán en el centro de Bogotá. La estación fue una de las primeras intervenidas dentro del proyecto del Metro y su diseño fue adaptado para unificar con las estructuras elevadas de la futura línea férrea, garantizando la continuidad de la operación del sistema troncal.
¿Cómo será la nueva estación de TransMilenio de la Calle 26?
La nueva estación Calle 26 – Atrio fue diseñada con dos vagones conectados mediante una pasarela central, lo que facilita el desplazamiento de los usuarios entre ambos sectores de la infraestructura. Su longitud supera los 160 metros y cuenta con plataformas de aproximadamente ocho metros de ancho, características que permiten mejorar la circulación de pasajeros y optimizar los procesos de ingreso y salida.
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Entre las principales novedades se encuentra la instalación de puertas automáticas de alta resistencia en los puntos de parada. Estos elementos incorporan sistemas de bloqueo que evitan su apertura manual tanto desde el interior como desde el exterior, contribuyendo a fortalecer las condiciones de seguridad para los viajeros.
La infraestructura también incluye herramientas de accesibilidad dirigidas a personas con discapacidad visual y auditiva. Para ello, dispone de señalización luminosa y sonora que facilita la orientación dentro de la estación. Adicionalmente, incorpora un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), encargado de supervisar en tiempo real el funcionamiento de diversos componentes operativos, entre ellos las puertas automáticas y otros equipos de la estación.
La operación completa contempla dos puntos de atención para los usuarios. En el acceso norte funciona una taquilla interna, mientras que en el costado sur se habilitó un punto externo destinado a la venta y recarga de tarjetas, ampliando las alternativas de servicio para quienes utilizan el sistema.
Con la entrada en funcionamiento de toda la infraestructura, los pasajeros tendrán acceso a 16 servicios troncales que facilitarán la conexión con corredores estratégicos de la ciudad, entre ellos Norte, Suba, Calle 80, Américas, Caracas Sur, Carrera Décima, Calle 26 y Eje Ambiental.