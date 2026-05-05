Metro de Bogotá irá hasta importante tramo al norte de la ciudad: este sería su billonario costo y fecha de entrega

En medio de la adecuación de la obra más importante de infraestructura de la capital, siguen llegando opciones y propuestas como la de que el Metro de Bogotá se extienda más hacia el norte.
Sin embargo, hay una serie de requisitos técnicos y financieros que deben tenerse en cuenta en el marco del proyecto.
El Metro de Bogotá irá hasta la Calle 100, dijo la firma que lidera la adecuación, bajo la misma tipología de viaducto que se utilizó para la construcción de la línea 1.
Según Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, la capital podría tener Metro con punto de contacto en este importante tramo de la 100, con miras a integrar todo el sistema de transporte público.
Lo que costaría tener el Metro de Bogotá hasta la Calle 100
En entrevista con La F.m., el gerente detalló que la idea sería liderar una extensión del orden de los 3,25 kilómetros, con tres estaciones: en la 84, 92 y 102. “La extensión seguiría siendo un sistema elevado, ya que, como explicó, será elevado tal como viene la línea uno”.
Cálculos del gerente de la Empresa Metro dan cuenta de que esta propuesta de ampliación generaría un costo cercano a los $4 billones, al tiempo que el resto del cronograma no tendría alteraciones.
“La operación de la primera línea hasta la calle 72 en marzo del 2028 no se ve afectada por esta propuesta”, complementó Narváez en la entrevista con el medio radial.
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Esta ampliación hasta la Calle 100 del Metro de Bogotá se podría finiquitar hacia el año 2032 y mejoraría, dice la misma administración distrital, considerablemente los problemas de movilidad de esta zona de la capital.