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Metro de Bogotá irá hasta importante tramo al norte de la ciudad: este sería su billonario costo y fecha de entrega

El Metro de Bogotá tendrá nuevas conexiones con el resto del sistema de transporte público.

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Pruebas dinámicas del metro de Bogotá
Pruebas dinámicas del metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

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En medio de la adecuación de la obra más importante de infraestructura de la capital, siguen llegando opciones y propuestas como la de que el Metro de Bogotá se extienda más hacia el norte. 

Sin embargo, hay una serie de requisitos técnicos y financieros que deben tenerse en cuenta en el marco del proyecto.

El Metro de Bogotá irá hasta la Calle 100, dijo la firma que lidera la adecuación, bajo la misma tipología de viaducto que se utilizó para la construcción de la línea 1. 

Según Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, la capital podría tener Metro con punto de contacto en este importante tramo de la 100, con miras a integrar todo el sistema de transporte público.

Metro de Bogotá
Segundo tren del Metro de Bogotá llega: Confirman fecha en la que la flota quedaría lista. Foto: tomada de bogota.gov.co

Lo que costaría tener el Metro de Bogotá hasta la Calle 100

En entrevista con La F.m., el gerente detalló que la idea sería liderar una extensión del orden de los 3,25 kilómetros, con tres estaciones: en la 84, 92 y 102. “La extensión seguiría siendo un sistema elevado, ya que, como explicó, será elevado tal como viene la línea uno”.

Cálculos del gerente de la Empresa Metro dan cuenta de que esta propuesta de ampliación generaría un costo cercano a los $4 billones, al tiempo que el resto del cronograma no tendría alteraciones.

“La operación de la primera línea hasta la calle 72 en marzo del 2028 no se ve afectada por esta propuesta”, complementó Narváez en la entrevista con el medio radial.

Trenes del Metro de Bogotá dieron paso clave para su funcionamiento
Trenes del Metro de Bogotá dieron paso clave para su funcionamiento. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Esta ampliación hasta la Calle 100 del Metro de Bogotá se podría finiquitar hacia el año 2032 y mejoraría, dice la misma administración distrital, considerablemente los problemas de movilidad de esta zona de la capital.

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Tags: Metro de Bogotá
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