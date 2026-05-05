Aeropuerto de Cartagena tuvo millonario crédito que garantizará modernización: Estas son las proyecciones

El proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, avanza con respaldo financiero tras la estructuración de un crédito por $300.000 millones, otorgado por el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura CAF-AM Ashmore II. Este vehículo es administrado por CAF Asset Management Corp., en alianza con Ashmore Group, y hace parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura aeroportuaria en Colombia.
La operación se integra a un esquema de financiación sindicado que alcanza los $887.000 millones, equivalentes a cerca de US$241,9 millones. En esta estructura participan Banco Davivienda S.A., Itaú Colombia S.A. y el Fondo de Capital Privado Bonus – Compartimento Infraestructura II. Con el cierre financiero se garantizan los recursos necesarios para ejecutar una intervención integral, que contempla la renovación de más de 25.000 metros cuadrados de la terminal aérea.
¿En cuánto tiempo se desarrollarían las obras en el aeropuerto de Cartagena?
Las obras están proyectadas para ejecutarse en un plazo de dos años y medio. El objetivo es mejorar la capacidad operativa del aeropuerto y elevar los estándares de servicio, en respuesta al crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros. Se estima que, para 2025, la terminal movilice alrededor de 7,7 millones de usuarios, lo que la posiciona como uno de los principales puntos de entrada al país.
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La ejecución del proyecto está a cargo de Termotécnica Coindustrial S.A.S., compañía seleccionada en 2023 y con más de 60 años de experiencia en el desarrollo de infraestructura. Esta firma pertenece al Grupo Ethuss, conglomerado con presencia en sectores como energía, industria, puertos y aeropuertos, y con una trayectoria acumulada superior a los 80 años.
El proyecto se enmarca en los programas de infraestructura 5G en Colombia, al consolidarse como la primera iniciativa aeroportuaria de origen privado desarrollada bajo el esquema de Asociación Público-Privada. De acuerdo con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, este tipo de inversiones contribuye a la generación de empleo, la ampliación de oportunidades económicas y el fortalecimiento del crecimiento regional, en particular en la región Caribe.