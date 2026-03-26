El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, la tercera terminal aérea más importante de Colombia por número de pasajeros, alcanzó el cierre financiero de su proceso de modernización y expansión con una financiación por $887.000 millones.
En la operación participaron Banco Davivienda, Banco Itaú Colombia, el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura CAF-AM Ashmore II y el Fondo de Capital Privado Bonus – Compartimento Infraestructura II.
El proyecto representa un hito para el sector aéreo del país al tratarse de la primera iniciativa privada bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) estructurada dentro del programa de infraestructura de Quinta Generación (5G). La operación fue asesorada por la firma Cuatrecasas.
Detalles del megaproyecto de ampliación del aeropuerto de Cartagena
La ampliación contempla intervenir 25.144 metros cuadrados de la terminal en una etapa constructiva proyectada para 2,5 años.
Entre las obras previstas se encuentran la construcción de una nueva terminal internacional, una plataforma principal de mayor capacidad, la remodelación de la terminal existente y la construcción de una nueva calle de rodaje.
Recientemente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó que 18 de las obras contempladas —equivalentes al 75 % del total— sean clasificadas como cambios menores, lo que agiliza su ejecución.
La operación consolida el modelo de concesiones como un referente en el desarrollo de infraestructura regional. “Este nuevo cierre financiero demuestra que los programas de concesiones 4G y 5G, así como las APP enmarcadas en estos, se siguen consolidando como un caso de éxito internacional en el desarrollo de infraestructura en Latinoamérica”, señaló Manuel Quinche, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Bogotá.
Al cierre de 2025, el Rafael Núñez registró un récord de 7,7 millones de pasajeros movilizados, lo que lo posiciona como la terminal más importante del Caribe colombiano y la de mayor número de conexiones en la región, con 18 rutas internacionales y seis nacionales.
Con el megaproyecto del aeropuerto de Cartagena, la infraestructura quedará preparadapara atender la creciente demanda de viajeros hacia el Caribe colombiano.
El equipo jurídico de Cuatrecasas que acompañó la operación estuvo liderado por el socio Manuel Quinche, con la participación de los abogados Juanita Calderón, Angie Gómez, Catalina Herrera, Ana Katrín García, Luisa Penagos y Pablo Amorocho, del área de Finance, y de Andrés Martínez, del área de Infraestructura.