Impactante accidente provocó cierre temporal de calzada Bogotá – Girardot a la altura de ‘la Nariz del Diablo’

En la mañana de este martes 16 de septiembre se presentó un impactante accidente en la vía Bogotá – Girardot, específicamente en el kilómetro 37, en el sector que se le conoce como la ‘Nariz del Diablo’.
El volcamiento de un vehículo de carga que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) obligó al cierre temporal de un tramo de la vía Bogotá–Girardot, mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia y aseguramiento de la zona.
La concesión Vía Sumapaz, encargada de la operación y mantenimiento del corredor vial, informó que de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones. Al lugar del incidente llegaron equipos especializados en gestión del riesgo, acompañados por unidades de la Policía de Tránsito, con el propósito de controlar la contingencia y reducir los riesgos para los usuarios de la carretera y las comunidades cercanas.
Dada la naturaleza de la carga transportada, considerada peligrosa, se puso en marcha un Plan de Manejo de Tráfico que busca garantizar la movilidad de manera ordenada y segura. Este plan contempla la habilitación de pasos intermitentes por el túnel Sumapaz, lo que permite mantener la circulación en ambos sentidos de la vía mientras avanzan las maniobras de retiro del vehículo siniestrado y se verifican las condiciones de seguridad en el área.
La concesión enfatizó que la protección de la vida de los usuarios y de quienes habitan en la zona de influencia constituye la prioridad en este tipo de emergencias. Por esta razón, se adoptaron medidas adicionales, entre ellas el monitoreo constante de la concentración de gases en el sector y la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en las inmediaciones del lugar del volcamiento.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, acaten las instrucciones impartidas por los uniformados en la vía y consulten de manera permanente los canales oficiales de Vía Sumapaz.