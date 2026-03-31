Colombia vio un importante crecimiento en el transporte aéreo de pasajeros

La Aeronáutica Civil dio a conocer un importante crecimiento en el transporte aéreo de pasajeros, toda vez que entre enero y febrero se movilizaron 10,03 millones de viajeros.
De acuerdo con el informe, el resultado representa un crecimiento del 8,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Solo en febrero, el tráfico aéreo alcanzó los 4,53 millones de pasajeros, con un incremento de 377.000 viajeros frente a febrero de 2025, equivalente a un crecimiento del 9,1 %.
Indica la Aerocivil que este importante crecimiento en el transporte aéreo de pasajeros en Colombia confirma la “tendencia positiva del sector y su papel clave en la conectividad del país”.
Para el caso nacional, la demanda acumulada en los dos primeros meses del año llegó a 5,67 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 8,1% (426.000 pasajeros adicionales). Durante febrero, el crecimiento mensual fue del 6,5 %, impulsado principalmente por destinos como San Andrés, Cali, Pereira y Armenia.
Más datos sobre el importante crecimiento en el transporte aéreo de pasajeros
“Por su parte, el tráfico internacional también mostró un desempeño destacado. En febrero se movilizaron 1,99 millones de pasajeros hacia y desde el exterior, con un crecimiento del 12,6 % respecto al mismo mes del año anterior”, explica el informe.
Ahora, al revisar el acumulado del año, el segmento internacional alcanzó 4,36 millones de pasajeros, con una variación positiva del 8,0 %. Mientras que, del lado del transporte de carga, durante febrero de 2026 se transportaron 80,8 mil toneladas de carga y correo, lo que representa un incremento de 5,6 mil toneladas frente al mismo mes de 2025 y un crecimiento del 7,5 %.
“En el acumulado de enero a febrero, el volumen total alcanzó 160,7 mil toneladas, con una variación positiva del 3,4 %, manteniendo la dinámica de crecimiento del sector. El comportamiento de la carga ha estado impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones, especialmente del sector floricultor colombiano”, dice el reporte además de los datos sobre el importante crecimiento en el transporte aéreo de pasajeros.
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Finalmente, en el ámbito internacional, se movilizaron 69,7 mil toneladas en febrero, con un crecimiento del 8,5 %, mientras que el acumulado alcanzó 139,0 mil toneladas (+3,8 %). “Por su parte, el mercado doméstico registró 21,7 mil toneladas acumuladas, con un crecimiento del 1,5 %, consolidando su estabilidad”.