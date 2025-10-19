Importante multinacional en Colombia abre más de 5.000 vacantes para temporada de fin de año: ¿Cómo aplicar?

ManpowerGroup Colombia, multinacional en talento humano, abrió más de 5.000 vacantes para la temporada de fin de año en diferentes sectores y regiones del país.
De acuerdo con la empresa, los perfiles solicitados incluyen: asesor integral, vendedor, asesor de tienda, auxiliares de bodega (recibo, rampa, montacarguistas), auxiliares logísticos, operarios de producción y de equipos, impulsadoras, promotores, gestores de servicio, entre otros cargos operativos.
¿En cuáles ciudades y municipios estarán disponibles las vacantes?
Las posiciones están disponibles en Bogotá y municipios cercanos, Medellín y su Área Metropolitana, Rionegro, Cali, Santanderes, Eje Cafetero, Barranquilla y otras zonas del país, lo que amplía el acceso a oportunidades para diferentes perfiles y regiones.
Milena Useche Holguín, gerente Nacional de Reclutamiento y Selección de ManpowerGroup Colombia, afirmó: “La temporada de fin de año es una gran oportunidad para que muchas personas accedan a su primer empleo o fortalezcan su experiencia laboral en sectores clave para la economía. Desde ManpowerGroup estamos comprometidos en conectar el mejor talento calificado con las empresas que más lo necesitan, impulsando así la productividad y la empleabilidad en el país”.
Asimismo, Useche agregó: “Nuestras vacantes abarcan desde perfiles operativos hasta comerciales y logísticos, con opciones que no requieren experiencia previa. Queremos invitar a todas las personas interesadas a postularse a través de nuestros canales oficiales y aprovechar esta ventana de empleabilidad que impacta positivamente en las familias colombianas.”
Así las cosas, las personas interesadas podrán aplicar de manera ingresando a través de este enlace.
Finalmente, estas son algunas recomendaciones de ManpowerGroup Colombia para evitar fraudes en ofertas laborales:
- Tener en cuenta que ManpowerGroup no solicita dineros ni pagos para participar en sus procesos de selección.
- Verificar siempre que las vacantes provengan de canales oficiales de la empresa, como su sitio web institucional o redes sociales verificadas.
- No realizar ningún pago ni transferencia por adelantado para “asesorías”, “capacitaciones” o para avanzar en procesos de selección. ManpowerGroup nunca cobra por sus servicios de reclutamiento.
- Confirmar que los correos electrónicos sean de dominios autorizados, como @manpowergroup.com.co o @manpower.com.co, y tener en cuenta que la empresa nunca utiliza correos genéricos como Gmail, Hotmail o Yahoo.