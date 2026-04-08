Primer plazo para pagar importante impuesto en Bogotá está a punto de vencer

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que un importante impuesto en Bogotá está a punto de vencer, en su primer plazo de declaración y pago para el año 2026.
Se trata del impuesto para los responsables de Industria y Comercio (ICA), sobre el cual el plazo para la presentación y pago del primer bimestre de 2026 (enero y febrero) vence el viernes 10 de abril.
De acuerdo con la Alcaldía, el cumplir dentro del plazo para este impuesto en Bogotá evita sanciones e intereses y ayuda a que Bogotá mantenga el ritmo de sus servicios y la ejecución de proyectos que se ven en la vida diaria: una ciudad que funciona mejor cuando todos aportan a tiempo.
Estas personas deben declarar este impuesto en Bogotá
- En el año gravable 2025 tuvieron un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) equivalentes a diecinueve millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos nueve pesos (19.471.409)
- Son personas o empresas que realizan actividades comerciales, industriales o de servicios gravadas con el ICA en el Distrito Capital
La sobretasa bomberil, para este impuesto, se aplica a los contribuyentes del régimen común que, además, tengan ingresos netos superiores a 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) durante el periodo a declarar, este recargo equivalente al 1 % del impuesto de ICA liquidado en ese bimestre.
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Adicionalmente, al pagar en este impuesto en Bogotá un 10 % de aporte voluntario, el dinero se destina a becas de educación superior que se entregan a través de la Agencia Atenea de la Secretaría de Educación.