Nuevos impuestos de Petro generan incertidumbre y desaceleran entusiasmo de inversionistas en el sector asegurador

jDesde que la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro fue hundida en el Congreso de la República, se han anunciados distintos impuestos, muchos de ellos utilizando la figura de emergencia económica.
En ese escenario, sectores, gremios y actores involucrados han advertido consecuencias. Uno de esos ha sido la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda). Su presidente, Gustavo Morales, dijo en diálogo con Valora Analitik que los decretos son débiles, con ausencia de sustento e inclusión del sector asegurador.
“Hacen unas consideraciones genéricas sobre las utilidades y el patrimonio del sector financiero que son muy pobres porque no mencionan al sector asegurador para nada. Por ejemplo, dicen que el sector financiero duplicó sus utilidades, pero si usted mira las utilidades del sector asegurador decrecieron en un 20 % en el 2025”.
En esa misma línea, le explicó a este medio las afectaciones tanto para su sector como para el financiero. En el caso del impuesto al patrimonio, específicamente, pone una tarifa diferencial “como si el sector financiero no contribuyera enormemente al desarrollo económico del país a través de su labor de intermediación financiera, a través de su labor de asunción de los riesgos sociales y a través de su labor de inversión”.
Lo anterior lo que hace es generar caos e incertidumbre. “Hay inversionistas nacionales e internacionales que cuando reciben esas señales, desaceleran su entusiasmo para apostarle al país y hacer nuevas inversiones”.
Como resultado, se ha frenado un crecimiento que se venia identificando, con la llegada de nuevos actores al sector asegurador tales como en la rama de automóviles, propiedad e ingeniería y seguros de salud. “Se percibe una disminución del entusiasmo, y eso no es bueno cuando queremos que haya más crecimiento económico”.
Aunque el sector asegurador reportó una disminución en sus utilidades durante 2025, derivado de la baja rentabilidad de los portafolios de inversión, Morales resaltó que las primas si aumentaron un 8,8 %.
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Puntos clave de las aseguradoras para 2026
Según dijo Morales, otras líneas están despertando la necesidad de adquirir un seguro, siendo el sector salud uno de los principales en crecimiento. “Los hogares están comprando seguros de salud a un ritmo que no se veía históricamente nunca”. También se ha evidenciado un crecimiento en la adquisición de seguros de vida.
Por otra parte, el gremio trabaja en la preparación para el nuevo gobierno de una propuesta de alguna modalidad de Asociación Público – Privada para gestionar mejor los riesgos catastróficos.
“Muy diferente sería si esta tragedia de Córdoba por el frente frío tuviera detrás una arquitectura institucional con seguros a cargo de las entidades territoriales, seguros privados, reaseguros públicos, algunos subsidios para ciertos riesgos. En Colombia estamos muy atrasados en ese frente”.
Y es que este fenómeno, desastre climático, ha venido ganando espacio en el sector. Sin embargo, el problema radica en la adquisición. “Esos seguros tiene que comprarlos alguien, y no es fácil que los compren individualmente familias, hogares y pequeñas empresas”, advirtió Morales.
Tras lo anterior, el presidente le hace la invitación al nuevo gobierno para trabajar el tema. Adicionalmente, trabajan en cuestiones regulatorias para fortalecer esa parte y que cada vez haya más inclusión financiera en seguros.