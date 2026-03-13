Gobierno Petro revive impuestos de la emergencia económica: apuestas por internet y patrimonio, entre los más importantes

A través de un nuevo decreto el gobierno Petro revive impuestos de la emergencia económica, situación que, de momento, no ha sido tumbada por la Corte Constitucional.
La motivación del Gobierno con la emergencia, vale recordar, es que se creen los mecanismos necesarios para recoger casi $16 billones.
De esta manera, el gobierno Petro revive impuestos de la emergencia económica clave, como los que había propuesto para la carga impositiva al patrimonio, así como las apuestas y juegos de azar digitales.
La medida también contempla normalizaciones tributarias y amnistías con rebajas de sanciones a quienes tengan deudas con la DIAN.
El gobierno Petro revive impuestos de la emergencia económica: estos son los más importantes
- Incorpora una tasa del 16 % de impuesto al consumo para las apuestas que se hacen en plataforma digitales
- Amplía el impuesto al patrimonio para las sucursales y establecimientos extranjeros que están permanentes en Colombia
- Se crea la normalización del 19 % para aquellos activos no declarados u ocultos
- Se ofrece una amnistía con rebaja de sanciones para las personas y empresas que tengan deudas con la DIAN
Hay que recordar que el gobierno Petro revive impuestos de la emergencia económica toda vez que no cuenta con los recursos necesarios para atender, dice el decreto, las emergencias ambientales en buena parte de la costa Caribe colombiana.
Este decreto también entrará a ser revisado por la Corte Constitucional, recordando que empresarios y partidos políticos ya se habían opuesto a las medidas del ejecutivo.
