Índice MSCI Colcap cierra con una corrección del 0,63 %

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 29 de octubre de 2026 en 2.489,93 puntos registrando una variación negativa de – 0,63 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 20,40 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap configura un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.425 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $130.830 millones, mostrando una variación negativa de 9,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $144.934 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 2,16 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $60.614 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,60 %) que negoció $20.350 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 0,68 %) que negoció $13.931 millones y sus acciones cierran nuevamente en máximos históricos.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Corficolombiana preferencial (PFCorficolcf) que retroceden – 2,23 %.
- En la segunda casilla, Ecopetrol (Ecopetrol) que cae – 2,16 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que bajaron – 1,60 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 6,73 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) subieron 0,68 % y marcan un volumen de operaciones de $11.256 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap