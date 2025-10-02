Índice MSCI Colcap marcó una jornada de corrección

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del primero de octubre de 2025 en 1.862,92 puntos registrando una variación negativa de – 0,50 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 35,04 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.885 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $90.075 millones, mostrando una variación negativa de 26,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $121.892 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (variación del precio de – 1,10 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $28.030 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a ISA (variación del precio de – 0,09 %) que negoció $14.233 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF HCOLSEL (variación del precio de – 0,29 %) que transó un monto de $8.692 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Canacol Energy (CNEC) que retrocede – 4,40 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Conconcreto (Conconcreto) que caen – 2,97 %.
- Finalmente, las acciones de Celsia (Celsia) que bajaron – 1,98 %.
Las acciones de Terpel (Terpel) suben 1,57 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap