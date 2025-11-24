Índice MSCI Colcap retrocede por segunda semana consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 21 de noviembre de 2025 en 2033,99 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 1,80 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 47,44 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.880 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.093 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $647.101 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de 18,30 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $791.657 millones.
Estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Davivienda preferencial (PF Davivienda) que retrocede – 8,27 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que caen – 5,66 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Celsia (Celsia) que bajaron – 5,05 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que presentaron una contracción de – 4,62 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajó – 3,55 %.
Las acciones de Cementos Argos preferencial (PFCemargos) suben 8,79 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap