Índice MSCI Colcap sube por séptima jornada consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 19 de enero de 2026 en 2.377,57 puntos registrando una variación positiva de 1,37 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 14,97 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.150 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $176.655 millones, mostrando una variación negativa de 46,70 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $331.659 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 2,11 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $37.691 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 0,22 %) que negoció $29.698 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones preferenciales de Grupo Sura (PFGrupsura + 2,90 %) que transaron un monto de $16.836 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval ordinaria (GrupoAval) que suben 5,47 %.
- En la segunda casilla, Grupo Sura ordinaria (Gruposura) 3,86 %, cerrando en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos del Grupo Éxito (Éxito) que se valorizaron 3,41 %.
Las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) cayeron – 1,38 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap