Bank of America advierte que Bolsa de Colombia sigue con el mayor descuento de la región, aunque se ha reducido

Bank of America reveló su informe semanal de mercados de América Latina, en el cual destacó que las bolsas de la región comenzaron 2026 con un “tono fuerte”, principalmente las que componen la integración de nuam (Colombia, Santiago y Lima).
Sin embargo, el documento conocido por Valora Analitik vuelve a señalar que el mercado colombiano tiene un descuento frente a sus valores históricos y, al cierre de la primera semana de este año, es el más alto del resto de mercados de la región.
“A pesar del fuerte repunte del año pasado en los mercados de América Latina, aún encontramos descuentos de valoración en Colombia, Brasil y México”, dice la firma estadounidense.
Este descuento, según sus cuentas, se ubica en 15 % frente al promedio histórico. Esta diferencia es mayor (-42 %) si se compara con la media de otros mercados emergentes.
Relacionado: Se disparó la negociación de acciones en la Bolsa de Colombia en 2025: así se movió el mercado.
Vale decir que, a mediados del año pasado, BofA daba cuentas de que este menor precio del mercado local bordeaba el 30 %, lo que indica un cierre de esta brecha.
Al finalizar la primera semana del año, la Bolsa de Lima (Perú) ganó 7,7 %, mientras que la Bolsa de Colombia lo hizo en 6,0 % y, finalmente, la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile) creció 4,1 %.
¿Cómo está el mercado colombiano frente a la región?
De acuerdo con los datos de Bank of America, los otros pares de la integración de nuam, por el contrario, tienen datos positivos. Tanto el mercado de Chile como de Perú cotizan 7 % por encima de sus promedios históricos.
Ampliando la lupa, Brasil (incluyendo commodities) sería el segundo mercado con mayor potencial de valorización, pues su descuento llega a 13 %. Sin embargo, al excluir los commodities, la brecha sería solo de 5 %.
México se mueve con un descuento de 14 %, muy cerca de Colombia, mientras que la cotización de Argentina está, al cierre de esta semana, 6 % por debajo de sus niveles históricos.
Panorama de los mercados emergentes
BofA detalló que su equipo de commodities “espera que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela brinde cierto soporte a los precios del petróleo de corto plazo, pero el Brent a plazos más largos podría caer US$5 por barril”.
Además, indicó que los fondos de renta variable de mercados emergentes (EM) registraron entradas por US$2.700 millones esta semana. Al ver el acumulado del año pasado, estos mercados acumularon entradas por US$120.000 millones (US$70.000 millones excluyendo a China).
Ahora, para 2024, las entradas de estos fondos sumaron US$145.000 millones, cifra que excluyendo a China se ubica en US$12.000 millones.
Mencionó además que la próxima revisión de MSCI se anunciará el 10 de febrero y entrará en vigor el 2 de marzo. “Con base en datos al 8 de enero, no esperamos adiciones ni eliminaciones en los índices estándar de América Latina”.
Sin embargo, se continuarán monitoreando posibles eliminaciones impulsadas por los requisitos de tamaño mínimo global, ya que el umbral de capitalización de mercado de Brasil (cutoff) se encuentra cerca del mínimo global.
—