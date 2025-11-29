InDrive consolida su expansión en Colombia y ofrece préstamos a conductores con esta opción: ¿Qué viene para 2026?

En entrevista con Valora Analitik, Harold Forero, gerente de Desarrollo de Negocio de inDrive en Colombia, explica cómo la compañía, que ya está en más de 30 ciudades del país, no solo ha fortalecido su operación tradicional de transporte, sino que también ha impulsado nuevas opciones como el envío de paquetería y, más recientemente, los microcréditos para conductores a través de inDrive Money.
Según el directivo, el objetivo de la plataforma es ampliar el ecosistema de soluciones alrededor de la movilidad, pero también democratizar el acceso a servicios financieros para los conductores que generan sus ingresos a través de la aplicación.
Más de 150.000 conductores activos y presencia nacional
La base de operación de inDrive en Colombia sigue siendo la movilidad. Hoy, la aplicación cuenta con más de 150.000 conductores que, semanalmente, generan ingresos a través de la plataforma.
“Somos el único actor de la industria con presencia en más de 30 ciudades del país”, destaca Forero.
El servicio de movilidad dentro de las ciudades continúa siendo la vertical más fuerte, pero no la única. A esa operación se suma la de viajes intermunicipales —por ejemplo, rutas muy demandadas en el Eje Cafetero— y el envío de paquetería de distintos tamaños, que se apalanca en la misma red de conductores.
“Cuando llegamos a una ciudad con transporte dentro de la ciudad y logramos construir una imagen y un reconocimiento, después llegan esas otras verticales como el envío de paquetería y los viajes de ciudad a ciudad”, explica Forero.
inDrive Money: microcréditos para conductores con más de 15.000 beneficiarios
Entre los beneficios que ofrece la app, inDrive Money es un servicio de microcréditos diseñado para conductores que generan ingresos a través de la plataforma.
Este producto, desarrollado en alianza con la Fintech R2, ofrece préstamos de hasta $1 millón, a plazos de máximo cinco meses, pensados como una solución para quienes tienen ingresos variables y suelen enfrentar barreras de acceso en la banca tradicional.
“Surge como una iniciativa para ayudar a facilitar y democratizar el acceso al crédito, que no siempre se tiene en un país como Colombia”, explica el ejecutivo.
En su primer año de operación, que se cumplió en septiembre, los resultados han sido:
- Más de 15.000 conductores han accedido al servicio.
- Cerca del 39 % de esos conductores ha tomado más de un préstamo.
- Ya se han desembolsado más de 16.000 microcréditos.
“Que casi el 40 % de los beneficiarios acceda a un segundo o tercer préstamo demuestra la utilidad del producto y la buena respuesta en materia de pago”, resalta Forero.
Cómo funciona la alianza con R2 y el modelo de riesgo
El modelo se apoya en la información que inDrive ya tiene sobre los conductores y su actividad en la app.
“Nosotros conocemos los patrones de uso. Cuánto trabajan, qué ingresos generan, con qué recurrencia. Con base en esos datos, R2 analiza y define a quién otorgar los préstamos, por cuánto tiempo y en qué condiciones”, explica Forero.
R2 es la Fintech encargada de otorgar los préstamos, definir montos y plazos dentro de los parámetros del producto y administrar el riesgo de crédito. A su vez, inDrive integra el acceso al microcrédito dentro de su plataforma y vincula los pagos al flujo de ingresos del conductor.
“A nosotros nos sirve como vehículo para expandir nuestro propósito. Encontramos una injusticia muy clara en que personas con ingresos variables no puedan acceder a créditos, y con R2 podemos dar una solución real”, afirma el gerente.
Todo dentro de la app: desembolsos y pagos integrados
La experiencia del conductor se maneja totalmente dentro de la aplicación de inDrive:
- El conductor entra a un menú específico en la app.
- Allí puede ver si ya cuenta con un preaprobado según el análisis de R2.
- Carga la información y documentos requeridos de forma digital.
- Una vez aprobado, el desembolso se hace directamente a la cuenta bancaria que el conductor indique.
En cuanto al pago, hay dos alternativas, pero la más utilizada se integra de forma directa al flujo de la plataforma.
“El conductor recarga su saldo dentro de la app para poder tomar viajes; de ese mismo saldo se descuenta automáticamente el pago del micropréstamo. Esto facilita el cumplimiento y hace que el proceso sea mucho más sencillo para ellos”, precisa Forero.
En cuanto al control del riesgo, Forero explica que el crédito está atado al mismo sistema desde el cual el conductor genera sus ingresos, lo que incentiva el pago oportuno.
Morosidad controlada y acceso gradual al crédito
Aunque la compañía aún no revela cifras específicas sobre cartera total y monto desembolsado, Forero señala que los indicadores de pago han sido positivos.
“Las tasas de pago han sido bastante altas. Para poder acceder a un segundo o tercer préstamo es necesario un comportamiento de pago adecuado; eso nos muestra que el modelo está funcionando”, afirma.
Según señala el gerente, parte del éxito radica en los criterios de elegibilidad:
- R2 analiza el comportamiento del conductor dentro de la app.
- Se requiere un uso recurrente de la plataforma y una historia mínima de varios meses generando ingresos en inDrive.
“No solo se trata del préstamo, sino de que esté ligado a la forma en que el conductor genera sus ingresos. Eso nos permite hacer una doble revisión: la capacidad de pago y el compromiso del conductor con la plataforma”, indica Forero.
La meta para 2026: ampliar el alcance de inDrive Money
Tras un primer año de pruebas y consolidación en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el siguiente paso será expandir el producto a más conductores y más regiones del país.
“Nuestro próximo paso es incrementar la cantidad de conductores que pueden acceder al beneficio. Estamos haciendo muchos esfuerzos en comunicación y en simplificar el proceso para que más personas entiendan cómo funciona y puedan usarlo”, señala el gerente.
Si bien las metas para 2026 aún se están definiendo, el foco ya está claro. “El objetivo está en ampliar el alcance de las personas que se benefician de los préstamos y fortalecer este servicio como una herramienta real de inclusión financiera”, asegura Forero.
Y concluye: “Queremos seguir fortaleciendo el liderazgo que ya hemos alcanzado en Colombia, pero haciéndolo de la mano de beneficios concretos para conductores y usuarios, y de iniciativas que tengan impacto real en la sociedad”.