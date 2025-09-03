La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) presentó su más reciente informe económico en el que reveló que la industria del gas natural invirtió US$817 millones en 2024 ($3,27 billones), de los cuales el 90 % se concentró en actividades de exploración y producción (E&P).
La apuesta del sector para 2025 es aún más ambiciosa: más de US$1.100 millones ($4,40 billones), con el propósito de fortalecer la seguridad energética y expandir la cobertura del servicio en todo el país.
El grueso de la inversión proyectada para 2025 se dirigirá a E&P, con US$1.007 millones, lo que representa un aumento del 37 % frente a 2024. Este esfuerzo responde a la necesidad de aumentar la oferta de gas natural, en un contexto en el que el país aún depende parcialmente de las importaciones de gas natural licuado (GNL).
En el segmento de transporte, las inversiones crecerán un 56 %, gracias a los proyectos prioritarios del plan de abastecimiento (IPATs) aprobados por la CREG, como la bidireccionalidad Barranquilla–Ballena.
En distribución, se prevé un aumento del 39 %, lo que permitirá incorporar nuevos usuarios, especialmente en zonas vulnerables.
Consumo y cobertura del servicio
En un año marcado por el fenómeno de El Niño, Colombia registró un consumo promedio de 1.168 GBTUD de gas natural, de los cuales el 19 % provino de GNL importado. A marzo de 2025, el país alcanzó una cobertura de 11,7 millones de hogares con acceso al gas natural, lo que equivale a 36 millones de colombianos beneficiados.
Pese a los avances, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, advirtió que 8,4 millones de colombianos aún viven en pobreza energética, lo que representa un desafío estructural para el sector y el Estado.
“Somos una industria que le apuesta al desarrollo del país y tenemos un firme compromiso para contribuir con la seguridad energética en el mediano y largo plazo”, afirmó la dirigente gremial, quien además pidió al Gobierno Nacional fortalecer las condiciones de inversión, garantizar el acompañamiento institucional en procesos de licenciamiento y avanzar en medidas para reducir la pobreza energética.
Aporte social del gas natural en Colombia y transformación en comunidades
Ente tanto, el informe también reveló que la industria del gas natural aportó en 2024 $3,3 billones en impuestos nacionales y regalías, un incremento del 13 % respecto a 2023. Esta cifra representa el 20 % de los ingresos generados por el sector hidrocarburos y el 1,3 % del recaudo tributario nacional.
Del total, $2,14 billones provinieron de impuestos nacionales, con un peso significativo del segmento de exploración y producción.
Además del impacto económico, Naturgas destacó los aportes sociales voluntarios de la industria. Durante 2024, se destinaron US$17,8 millones a proyectos de inversión social, que beneficiaron a 1,5 millones de personas en 191 municipios.
Estas iniciativas abarcaron desde becas, programas educativos y culturales, hasta mejoras en salud, desarrollo comunitario e infraestructura vial. Los departamentos de La Guajira, Atlántico, Tolima y Nariño estuvieron entre los principales beneficiarios.