La Industria Licorera de Caldas (ILC) y Diageo continúan impulsando una apuesta conjunta que combina inversión, capacidad productiva y conocimiento para generar nuevas oportunidades de crecimiento para la industria y para el país.
La firma de un Memorando de Entendimiento traza una hoja de ruta para fortalecer la producción local, ampliar capacidades, explorar nuevas oportunidades de mercado e impulsar la competitividad de la industria desde las regiones.
La apuesta parte de una convicción compartida: una industria legal más moderna, productiva y competitiva genera valor para las regiones y fortalece la capacidad de Colombia para crecer.
El vínculo estratégico entre Diageo y la ILC ha permitido que esta última se consolide como un socio de valor excepcional para Diageo, gracias a sus condiciones operativas y capacidades diferenciadoras.
El memorando se firmó en la planta de la Industria Licorera de Caldas (ILC), donde actualmente se elabora parte del portafolio local de Diageo, incluyendo Smirnoff Tamarindo. Fue suscrito por Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, y Gonzalo Aguirre, general manager de Diageo Colombia.
La ILC y Diageo continuarán trabajando para aprovechar las capacidades productivas de la región, generar nuevas oportunidades de mercado y contribuir a que la industria colombiana desarrolle plenamente su potencial de crecimiento.