Ingresos de Wyndham ascendieron a US$405 millones en el tercer trimestre de 2026: revela proyecciones para cierre de año

Wyndham Hotels & Resorts publicó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, destacando una sólida generación de caja, expansión de márgenes operativos y la revisión al alza en su guía de mercado para el cierre del año en variables como el RevPAR, Ebitda y la Utilidad por Acción (UPA).
En los resultados del periodo mencionado, el Ebitda ajustado se posicionó en US$207 millones, un incremento del 5 % interanual sobre una base comparable.
Por su parte, los ingresos netos totales de la compañía alcanzaron los US$410 millones, un 7 % más comparados con los US$382 millones reportados en el mismo periodo de 2025. La utilidad neta ajustada sobre base comparable creció un 7 %.
Estructura de capital, liquidez y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2026, la posición de liquidez total de Wyndham se ubicó en US$988 millones, con una caja disponible de US$71 millones.
“El nivel de apalancamiento financiero se mantuvo saludable, cerrando con una razón de deuda neta / Ebitda de 3,6x, en línea con las metas operativas de la administración (3,0x – 4,0x)”, explicó la empresa.
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En materia de asignación de capital, recompró 1,2 millones de acciones por US$91 millones en el trimestre, sumando US$196 millones en lo corrido del año. Adicionalmente, el Board autorizó un cupo extra de US$400 millones para el programa de recompra.
Cabe resaltar que, en Colombia, la marca opera cinco hoteles en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Durante 2026 anunció nuevos proyectos en Cali, Pereira, Armenia y Barranquilla, con una apuesta de al menos 12 hoteles en el país para el 2030.
Comportamiento del RevPAR por regiones
El ingreso por habitación disponible (RevPAR) global consolidado mostró una mejora secuencial de 400 puntos básicos, cerrando con un incremento constante del 2 %:
- EE. UU.: +6 % interanual (+4 % secuencial).
- Latinoamérica: +2 % interanual (+9% secuencial), apalancado en tarifas promedio (ADR) sólidas en México.
- Canadá: +7 % interanual.
- Sudeste Asiático y Pacífico: +5 % interanual.
- EMEA: +2 % interanual (+8 % secuencial).
- China: -10 % interanual debido a debilidad en ciudades secundarias (Tier 2).
Así las cosas, tras los resultados mencionados, Wyndham actualizó su marco proyectado para el año completo.
La compañía proyecta un Ebitda ajustado de entre US$740 millones y US$745 millones, frente al rango anterior de US$735 millones a US$745 millones. Asimismo, estima una UPA diluida ajustada de entre US$4,84 y US$4,92, superior a la previsión previa de US$4,71 a US$4,83.
En cuanto al RevPAR global, espera un crecimiento de entre 0,5 % y 1 %, comparado con el rango anterior de 0 % a 1 %. Finalmente, espera un crecimiento neto de habitaciones de entre 4 % y 4,5 %.