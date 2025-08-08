Inexmoda eligió a retail de lujo para impulsar a marcas emergentes en todo el país

Con el fin de facilitar el crecimiento y la expansión de marcas emergentes de lujo en distintas regiones de Colombia, Inexmoda designó recientemente a SBQ como aliado estratégico para liderar procesos de posicionamiento y fortalecimiento comercial a nivel nacional.
Este retail de lujo se ha posicionado como una plataforma clave en la proyección de la moda colombiana, gracias a su experiencia conectando marcas emergentes con compradores y mercados de alto perfil. Solo en el primer semestre del 2025, registraron una facturación de más de US$3 millones y un crecimiento del 15 %.
Esta alianza se enmarca dentro del proyecto Non Stop de Inexmoda, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer marcas con propuestas auténticas, creativas y con un ADN diferenciado.
A través de esta estrategia, impulsan el crecimiento de emprendimientos de moda, conectándolos con nuevos mercados y aliados estratégicos como SBQ, que les permiten expandirse en distintas regiones del país, profesionalizar sus procesos y consolidar su presencia en el sistema moda colombiano.
¿De qué se trata?
Mediante un modelo de curaduría, acompañamiento comercial y presencia estratégica en regiones clave, este retail busca facilitar el acceso de las nuevas marcas de moda premium a diferentes zonas de Colombia, permitiéndoles a los emprendedores conectar con nuevos públicos, profesionalizar su operación y escalar su presencia más allá de sus ciudades de origen.
“El problema no es el talento, es el acceso. En Colombia hay cientos de marcas con propuestas extraordinarias que no logran crecer por no tener las herramientas adecuadas para operar más allá de su ciudad. Desde SBQ queremos ser ese puente que las conecte con nuevos consumidores en todo el país, sin que pierdan su identidad ni su propuesta de valor”, aseguró Santiago Barrientos, cofundador de la compañía.
Según su estado de desarrollo, las marcas reciben asesoría personalizada y un espacio en su ecommerce, así como en sus 23 tiendas, facilitando su entrada y permanencia en nuevos mercados regionales.
Además de funcionar como vitrina para marcas premium colombianas como True o Undergold, SBQ lanzó su propia línea de ropa, diseñada bajo los mismos estándares de lujo y exclusividad que caracterizan su portafolio.
Recomendado: Colombiamoda 2025 recibió a más de 60.000 visitantes y le dejó a Medellín casi US$18 millones
Asimismo, la compañía está liderando la internacionalización de la perfumería nacional, pues a través de su experiencia y retail, buscan que las casas de perfumería colombianas como ILMIN y Devier lleguen a algunos de los mercados más exigentes del mundo.
Con esta experiencia, se proyecta escalar próximamente la alianza con Inexmoda, no solo para fortalecer la presencia de marcas emergentes en distintas regiones de Colombia, sino también para acompañarlas en su camino hacia la proyección internacional.