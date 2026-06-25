Inflación al alza obliga a las pymes a replantear su portafolio

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
Aunque en mayo de 2026 la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,84% y ha mostrado presiones recientes al alza, el consumo de los hogares sigue activo. Sin embargo, hoy está marcado por una mayor racionalidad.
De acuerdo con Raddar, para marzo de 2026 se identificaban tres perfiles predominantes: el “cazador de oportunidad”, con 44,43%; el “cazador de promociones”, con 40,58%; y el “cazador de valor”, con 14,99%.
Estos perfiles reflejan a un consumidor que compara más, posterga decisiones y prioriza el beneficio inmediato, lo que impacta directamente la dinámica de ventas de las empresas.
Para Kapital Colombia, fintech especializada en soluciones para pymes, este nuevo comportamiento obliga a los empresarios a revisar si su portafolio está alineado con estas lógicas de consumo, especialmente de cara al segundo semestre del año, cuando la presión sobre el gasto podría intensificarse.
Ajustar antes de que el margen se deteriore
Las presiones sobre precios y demanda están obligando a las empresas a revisar qué referencias sostienen el margen y cuáles solo consumen capital. Si no se hace, las pymes terminan asignando recursos a líneas que ya no compensan la inversión.
El problema se agrava cuando todas las referencias reciben el mismo nivel de atención comercial, operativa y financiera. Esto genera ineficiencia porque no todas cumplen la misma función estratégica: algunas atraen tráfico, otras protegen el margen y otras sostienen la recompra
Tres frentes que una pyme debe considerar dentro de su portafolio
- Productos de alta rotación que optimizan el capital de trabajo
En un panorama de tasas altas, cada día que se reduce el ciclo de inventario implica menos costos financieros y mayor liquidez.
- Líneas con buen margen que protegen contra la volatilidad de costos
En un entorno inflacionario, un margen más amplio permite ajustar precios sin afectar significativamente la demanda.
- Referencias que atraen clientes y reducen el costo de adquisición
Funcionan como gancho estratégico. El cliente entra por un producto de baja rentabilidad, pero puede adquirir otros con mayor margen.
Otras acciones que pueden proteger a las pymes
Además de ajustar el portafolio, los expertos de Kapital sugieren que los empresarios deben revisar qué productos están afectando la rentabilidad. Por ejemplo:
- Productos con alta elasticidad al precio
Si solo se venden con descuentos permanentes, no existe un valor percibido diferenciado. En un entorno de consumo más racional, son los primeros en ser reemplazados.
- Inventario con costo de oportunidad superior al margen
Cuando un producto inmoviliza capital sin generar un retorno adecuado, el costo financiero implícito es alto. Si el margen no supera ese costo, el negocio pierde valor incluso si hay ventas.
Revisar la oferta, asignar recursos con criterio y depurar lo que no genera retorno puede marcar la diferencia entre sostener la rentabilidad en el segundo semestre o ver cómo se diluyen los márgenes en un entorno más exigente.
Esto cobra aún más relevancia en un contexto en el que se prevén presiones inflacionarias hacia el cierre de 2026, según expectativas del Banco de la República, lo que anticipa decisiones de compra más cautelosas y mayor presión sobre los márgenes.