Inflación en Colombia a agosto volvería a máximos de abril de este año

En los próximos días, el DANE dará a conocer el dato de la inflación en Colombia a agosto de este año. Las expectativas del mercado tienen en cuenta lo que pudiera llegar a pasar con un repunte de algunos precios clave de la economía nacional.
Según los analistas del mercado, hay sorpresas alcistas que no ayudan a que el nivel de los precios baje y se acerque cada vez más al rango meta del Banco de la República, que está entre el 2 % y el 4 %.
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana muestra que la inflación en Colombia anual, con corte a agosto, sería del 5,13 %.
En caso de que se cumpla el pronóstico, el dato volvería a niveles cercanos a los que se dieron para el mes de abril de este año, momento en el que indicador fue del orden del 5,16 %.
Indica ese mismo reporte de Corficolombiana que la aceleración del IPC estaría siendo explicada principalmente por un efecto base, dado que en agosto del año pasado la variación mensual fue nula.
Expectativas para la inflación en Colombia
“Estimamos que los grupos de alimentos, bienes y servicios, en ese orden, serían los principales aportantes al aumento, mientras que los regulados ejercerían presiones a la baja”, se lee en el documento dado a conocer por el equipo de investigaciones.
Solamente del lado de los alimentos se espera que la variación mensual sea del 0,39 %, frente a -0,68 % de hace un año. El grupo de perecederos ejercería presiones al alza, concentradas en frutas frescas, papas y yuca, reflejando el impacto de inicio de mes por los bloqueos del paro campesino.
“Por su parte, el IPC de alimentos procesados tendría un aumento marginal, en un contexto de desaceleración de los costos de producción y la apreciación del tipo de cambio. Con estos resultados, la inflación anual se ubicaría en 6,07 %, frente al 4,94 % registrado en julio”, dice el informe.
A ojos de los analistas del mercado, la inflación en Colombia en Colombia podría haber llegado a un tope para seguir reduciéndose en los próximos meses.
Recomendado: ¿Inflación en Colombia dejará de bajar?: Esto podría pasar
Dado lo anterior, las nuevas expectativas de los analistas apuntan a que la inflación anual, al terminar 2025, alcanzaría el 5 %, muy cerca del 5,2 % con el cual terminó el país en el 2024.