Inflación en Colombia seguiría sin bajar por estas causas

El DANE informó que la inflación en Colombia para el mes de agosto, en la variación anual, fue del 5,1 %, ubicándose en la parte alta de las expectativas de los analistas locales.
Los pronósticos vuelven a ajustarse al alza y hacen prever que el nivel de los precios pudiera seguir bastante más alto de lo previsto para el año entrante.
De acuerdo con un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, la inflación en Colombia no bajaría, en la variación anual, con corte al mes de septiembre.
Proyecta el equipo una variación mensual del IPC del 0,25 %, lo que mantendría la inflación anual estable (5,10 %).
Llama la atención el documento que los principales aportes al incremento provendrán de los grupos de regulados, bienes y alimentos, en ese orden, mientras que los servicios ejercerían presiones a la baja.
Otras expectativas para la inflación en Colombia
Del lado de los regulados, se daría una variación mensual del 0,39 %, en comparación con el 0,02 % registrado hace un año, impulsada principalmente por el incremento en las tarifas de energía y los ajustes en los precios de la educación.
“En contraste, las tarifas del servicio de gas registraron descensos, moderando parcialmente la variación del mes. En este contexto, la inflación anual de los regulados se ubicaría en 5,30 %, con un aumento de 16 pbs”, dice el documento.
Del lado de la inflación de Colombia por los servicios la variación estaría explicada principalmente por los ajustes en arriendos (0,24 % mensual) frente al 0,58 % de hace un año. Con esto, la inflación anual para este segmento se reduciría a 5,70 %, desde 5,93 % en agosto.
Al tiempo que la inflación anual para el grupo de bienes subiría a 2,12 %, impulsada por el aumento en los precios de los productos de aseo y farmacéuticos. “La apreciación reciente del peso colombiano empieza a reflejarse sobre los precios de transables como los vehículos”.
Finalmente, con estos supuestos se espera que la inflación en Colombia anual sin alimentos se mantenga estable en 4,85 %, por su parte, la inflación sin alimentos ni regulados caería 11 pbs hasta 4,71 %, desde 4,82 % en agosto.