Insignia y Business Class Américas: así se diferencian las experiencias premium de Avianca

Avianca está ampliando y diferenciando su propuesta de viaje premium de acuerdo con el tipo de ruta y la experiencia que busca ofrecer a sus pasajeros. En ese marco, dos conceptos toman protagonismo: Insignia by Avianca y Business Class Américas, propuestas que hacen parte de la oferta ejecutiva de la aerolínea, pero que están diseñadas para distintos mercados y tipos de operación.
La diferencia principal está en el contexto en el que opera cada una: Business Class Américas está concebida para vuelos dentro de las Américas, operados principalmente en aeronaves de un solo pasillo, mientras que Insignia by Avianca está enfocada en vuelos de largo radio hacia y desde Europa y en la ruta Bogotá-Nueva York, operada en aeronaves Boeing 787.
Más que tratarse de dos categorías que compiten entre sí, las experiencias responden a necesidades distintas según la duración del vuelo, el tipo de aeronave y el mercado en el que opera Avianca.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Insignia by Avianca: una experiencia distintiva y de altura
La experiencia Business Class disponible en vuelos desde y hacia Londres, París, Madrid y Nueva York, en aviones Boeing 787, continúa renovándose para seguir elevando la forma de volar de los clientes de Avianca que optan por esta opción.
Incluso antes del abordaje, los pasajeros que vuelen en Insignia y los socios Lifemiles de categorías Magno y Diamond, tienen acceso a atención personalizada por parte de agentes expertos en Insignia by Avianca Check-in, un espacio exclusivo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Entre las novedades de esta propuesta, también se destacan el set de pijama con pantuflas diseñado por Maaji, los audífonos Meridian con cancelación de ruido y los nuevos diseños del amenity kit que ha sido desarrollado por Mola Sasa, en colaboración con artesanos de Chimichagua, Cesar, con productos de Loto del Sur.
Por su parte, los chefs Álvaro Clavijo, del restaurante El Chato, y Rafael Buitrago, de Elvia Barichara, han creado un menú inspirado en sabores latinoamericanos que está disponible en los vuelos desde Bogotá hacia Europa, acompañado de una vajilla renovada y la opción de pedir hamburguesas de Home Burgers, en vuelos desde Bogotá y Medellín, o pizzas de Castello Monte Vibiano, en trayectos con orígen en Europa.
Por eso, la nueva cabina Insignia no se limita a modificar la configuración física del avión, también incorpora elementos de diseño, gastronomía, descanso y productos desarrollados con marcas y talento colombiano que elevan la experiencia a bordo.
Además, la aerolínea anunció que durante 2027 llevará a cabo la implementación de una nueva suite para esta cabina, con puerta y divisor que ofrece más privacidad, una mesa amplia, asientos Flatbed con reclinación de 180 grados, pantallas de alta definición 4K y conectividad Bluetooth.
¿Qué es Business Class Américas?
Business Class Américas es la experiencia de clase ejecutiva que Avianca ofrece en sus vuelos dentro del continente. Actualmente está disponible en el 100 % de las rutas de la aerolínea, incluyendo vuelos nacionales e internacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.
Incluye acceso a asientos reclinables y con mayor espacio en las tres primeras filas, además de un servicio a bordo diseñado con menú o snacks y bebidas, dependiendo de la duración de los vuelos, así como un amenity kit disponible en vuelos de más de cuatro horas.
Dos experiencias premium que inician antes de volar
Tanto en Insignia by Avianca como en Business Class Américas incluyen beneficios consistentes, con una propuesta que combina comodidad y conveniencia desde el inicio del viaje.
Los pasajeros cuentan con artículo personal, equipaje de mano y equipaje facturado, servicio prioritario, acumulación de 10 millas Lifemiles por cada dólar y acceso a salas VIP sujeto a disponibilidad.
Esta base común está diseñada para ofrecer una experiencia más ágil y cómoda en tierra y a bordo, que se complementa con la plataforma de entretenimiento Avianca on Air, que actualmente ofrece entre su catálogo lo mejor de Hollywood.
Así, la compañía avanza hacia una oferta en la que la experiencia premium se adapta al mercado, la duración del viaje y el tipo de aeronave, con Business Class Américas e Insignia by Avianca como propuestas diferenciadas dentro de esa estrategia.