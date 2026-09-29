Este es el impacto de estudiar una carrera en el salario de los colombianos, según estudio

Para muchos colombianos, estudiar una carrera universitaria representa una de las decisiones económicas más importantes de la vida. Implica años de formación, gastos, tiempo y, en muchos casos, endeudamiento o sacrificios familiares con la expectativa de acceder a mejores oportunidades laborales.
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Pero ¿qué tanto se refleja realmente ese esfuerzo en el salario? La pregunta cobra especial relevancia en un mercado laboral que cambia con la llegada de la inteligencia artificial, el crecimiento del trabajo remoto y las nuevas exigencias de las empresas.
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Un estudio del Centro Javeriano de Competitividad (CJC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana analizó precisamente cómo ha evolucionado la remuneración laboral de los colombianos de acuerdo con su nivel educativo entre 2010 y 2025.
La investigación utilizó información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) para estudiar la relación entre educación e ingresos laborales durante esos 15 años.
¿Cuánto gana una persona según su nivel de estudios?
Uno de los principales resultados muestra una diferencia significativa entre quienes alcanzan un título universitario y quienes no tienen ningún logro educativo.
Durante el periodo analizado, los trabajadores cuyo máximo nivel educativo fue un pregrado universitario recibieron, en promedio, ingresos cuatro veces superiores a los de las personas sin ningún logro educativo. El resultado llevó a los investigadores a señalar que, en términos de remuneración laboral, la educación formal sí tiene un retorno.
El estudio también encontró que Colombia tiene hoy una población ocupada con mayores niveles de formación. Entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior pasó de 17 % a 30 %.
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“Es interesante observar cómo la población ocupada alcanzó mayores logros educativos, mientras que cayó la proporción de trabajadores con educación básica primaria o menos. Acá es importante destacar que Colombia tiene una población ocupada más educada, pues, entre 2010 y 2025, la proporción de trabajadores con educación superior aumentó del 17 % al 30 %”, explicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad.
Sin embargo, el panorama tiene un matiz importante: tener un título universitario no necesariamente significa que el salario haya aumentado frente a generaciones anteriores.
El salario promedio de los profesionales cayó
De acuerdo con el estudio, la remuneración mensual promedio de los trabajadores cuyo máximo logro educativo fue un pregrado universitario pasó de $3,8 millones en 2010 a $3,5 millones en 2025.
La situación contrasta con la de quienes cuentan con estudios de posgrado. Para este grupo, el ingreso mensual promedio se mantuvo alrededor de $6,9 millones durante los últimos 15 años, un nivel que equivale a 7,8 veces la remuneración de quienes no tuvieron ningún tipo de educación.
Esto ocurre en un contexto en el que la remuneración promedio de toda la población ocupada sí aumentó. El estudio calcula un crecimiento real de 1,6 % anual, es decir, descontando el efecto de la inflación, y señala que una parte importante de esa evolución está relacionada con el mayor nivel educativo de los trabajadores.
¿Qué pasa con los jóvenes que acaban de graduarse?
El estudio pone especial atención sobre un grupo que puede resultar de interés para estudiantes universitarios y recién graduados: los trabajadores entre 25 y 29 años.
En este segmento, considerado por los investigadores como el más cercano a quienes están ingresando al mercado laboral después de terminar una carrera, la remuneración mensual promedio reportada pasó de $3,3 millones a $3 millones entre 2010 y 2025.
Gloria Lucía Bernal, directora del LEE de la Javeriana, advirtió que estos valores no son iguales para todos los profesionales.
“Este informe revela una tendencia importante del pregrado universitario. Entre los ocupados de 25 a 29 años, por ejemplo, que es el grupo más próximo a los recién egresados, la remuneración mensual promedio, reportada por los jóvenes, cayó de $3,3 a $3,0 millones entre 2010 y 2025, aclarando que este monto varía ampliamente de aspectos como la carrera, la universidad, el género, el área de desempeño, entre otros factores”, afirmó Bernal.
Por eso, las cifras no deben interpretarse como un salario que necesariamente recibirá cualquier persona que estudie una carrera. El ingreso depende también de la profesión elegida, la experiencia, el sector en el que trabaja, la región y otras características del empleo.
Maestrías, doctorados y formación técnica muestran otro comportamiento
Otro de los hallazgos del estudio es que la evolución no fue igual para todos los niveles educativos. Desde 2021, la remuneración aumentó para quienes reportaron maestría, doctorado y formación técnica o tecnológica, mientras que en promedio disminuyó para quienes alcanzaron un pregrado universitario o una especialización.
Los investigadores plantean algunas posibles explicaciones para el estancamiento de los ingresos de los profesionales con pregrado, aunque aclaran que se trata de factores que podrían estar relacionados con el fenómeno.
“Este estancamiento podría estar asociado con diferencias en la calidad de algunos programas, con las capacidades de quienes acceden a la educación superior o con las condiciones de sus primeros empleos”, añadió Pardo.
La conclusión del análisis, por tanto, no es que estudiar una carrera haya dejado de ser relevante para el mercado laboral. Por el contrario, los investigadores consideran necesario mantener el aumento del nivel educativo de la población ocupada, pero acompañado de una mejora en la calidad de la formación y en la capacidad de convertir esos conocimientos en productividad e ingresos.
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“Si la remuneración de los universitarios permanece estancada, estudiar más seguirá siendo una vía para acceder a mejores empleos, pero muchos egresados encontrarían que su remuneración no es mejor que la de generaciones anteriores”, señala el estudio.