Internacional de Bogotá presenta su primer gran aliado: Umbro será su marca oficial

Internacional de Bogotá oficializó una alianza con Umbro como su nuevo proveedor técnico para todas sus categorías a partir de 2026. El acuerdo incluye la producción de uniformes de competencia, entrenamiento y representación para el equipo masculino, femenino, divisiones menores y academias de formación.
La alianza se suma a la estrategia de Inter Bogotá de consolidar una identidad visual y deportiva de largo plazo. El club busca construir una marca con bases comerciales sostenidas en la capital, una plaza donde la industria deportiva supera los 8 millones de habitantes y concentra cerca del 25 % del consumo nacional en artículos deportivos, de acuerdo con datos del sector.
Además del contrato técnico, Umbro será parte del proceso de construcción cultural del club, un modelo que mezcla deporte, identidad territorial y conexión con públicos jóvenes.
Umbro en Colombia: Presencia histórica y expansión
Umbro ha tenido una participación constante en el fútbol colombiano desde los años noventa. Ha vestido a clubes como Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Santa Fe, Once Caldas y actualmente al finalista Deportes Tolima.
Su paso más recordado fue con Nacional, que utilizó indumentaria Umbro en temporadas previas a títulos continentales y locales, así como con Santa Fe en procesos de consolidación deportiva.
A nivel internacional, la marca viste a West Ham United, Bournemouth, Rangers FC, Rayo Vallecano, Nacional de Uruguay, Santos, Gremio y Fluminense en Brasil, Lanús en Argentina, Cienciano en Perú y la Selección Nacional de El Salvador, entre otros.
La nueva camiseta de Internacional de Bogotá: Identidad del proyecto
La primera indumentaria del club tendrá como base los colores blanco, negro y dorado, con elementos inspirados en los Cerros Orientales y en referencias visuales de la capital. Según Inter Bogotá, la propuesta busca conectar al equipo con su territorio desde el diseño y reforzar la narrativa de un club que mezcla fútbol, cultura y estilo de vida.
Mauricio Ucrós, director comercial y de marketing del club, afirmó que la alianza con Umbro coincide con la visión de fortalecer la identidad desde Bogotá hacia audiencias nacionales e internacionales.
Por su parte, Sebastián Hadad, coordinador de marketing de Umbro, explicó que la marca ve en la capital un mercado en expansión con altos niveles de consumo en indumentaria deportiva.
El club y Umbro presentarán la nueva camiseta en los próximos días, en un lanzamiento al que podrán asistir hinchas y aficionados del fútbol capitalino. Será la primera pieza dentro del acuerdo técnico que acompañará al club en su proceso de consolidación como un proyecto de nueva generación en Bogotá y en el fútbol profesional colombiano.