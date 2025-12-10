Nuevos dueños, patrocinadores e imagen: Así se construye Internacional de Bogotá para 2026

Internacional de Bogotá es oficialmente el nuevo nombre del club que durante años compitió como La Equidad. El cambio marca el inicio de una etapa diferente en la que el equipo adopta una identidad vinculada a la capital colombiana y a una estructura empresarial extranjera.
Los nuevos propietarios, liderados por Al Tylis y Sam Porter, tomaron el control del 99 % de la institución tras una operación valuada en alrededor de US$30 millones, según fuentes del sector.
El proyecto llega acompañado de un grupo internacional de inversionistas y embajadores que incluyen figuras como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, Scott Galloway y Óscar Dos Santos.
La apuesta combina capital, marketing global y un modelo de gestión utilizado en proyectos previos de los mismos empresarios, como Wrexham AFC en Reino Unido y Necaxa en México.
Con el cambio de identidad, el club iniciaría 2026 con una valoración de mercado concreta: el valor de la plantilla de La Equidad al cierre de 2025 se ubicó en 7,95 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Esa cifra funcionará como punto de partida para la nueva etapa bajo el nombre Internacional de Bogotá, previo a los refuerzos que se anunciarán durante las próximas semanas.
La estrategia para transformar al nuevo club capitalino
La nueva propiedad está encabezada por Al Tylis y Sam Porter, ejecutivos de Apollo Sports Capital. Su llegada supone un giro hacia un modelo de gestión global y multisede, con conexiones deportivas, financieras y comerciales en distintos continentes.
Entre sus antecedentes están procesos de reestructuración y expansión en clubes de ligas relevantes, lo que les permitió atraer embajadores internacionales para el proyecto bogotano.
Nicolás Maya, presidente de Internacional de Bogotá, explicó a Forbes Colombia que el primer año de transición tuvo avances en organización, estructura interna y fuerzas básicas, pese a que los resultados deportivos fueron “insuficientes”. Señaló que el primer semestre se jugó con una plantilla heredada y que las apuestas del segundo semestre no funcionaron como se esperaba.
El cambio de nombre, que fue un compromiso adquirido en la compra, se convirtió en una oportunidad estratégica. Maya aseguró que la idea es consolidar una hinchada que sea más amplia y diversa, construida desde la elección y no solo desde la herencia familiar. El plan implica ampliar puntos de contacto culturales y digitales para atraer seguidores más allá de los 90 minutos en el estadio.
El club también anunció nuevos patrocinadores y el regreso total de sus aliados comerciales. Bavaria, con su marca TaDa, firmó su primer patrocinio a un club en Latinoamérica; Coca-Cola y Femsa ingresaron con Powerade y Flashlyte en su primera incursión en un equipo colombiano. También se sumaron Agrifol, Sony, Americana de Colchones y Pintulor, mientras que BetPlay, Colanta, Juriscoop y Coasmeda continúan.
La nueva identidad: Escudo, colores, símbolos y un mensaje de ciudad
Internacional de Bogotá adopta colores blanco, negro y dorado. El blanco representa unión; el negro, resiliencia; el dorado, el mito de El Dorado. Estos elementos estarán presentes en uniformes, escudo y toda la línea gráfica del club.
El diseño podría recordar, en términos cromáticos, al uniforme de Águilas Doradas, aunque con un concepto y simbología distinta.
El nuevo escudo incluye tres elementos centrales:
- Cerros Orientales, como origen, geografía y memoria.
- Cóndor andino, símbolo de libertad y pertenencia.
- Círculo dorado, representación de la unión de una ciudad diversa.
La organización anunció que estos símbolos no serán solo decorativos. El club impulsará programas de conservación ambiental que involucren la protección de los Cerros Orientales y del cóndor andino, especie emblemática del país.
Recomendado: Fondo de inversión del actor Ryan Reynolds es nuevo dueño del equipo de fútbol La Equidad Seguros en Colombia
La filosofía de identidad que adoptará Internacional de Bogotá ya se ha visto en clubes de ciudades como Madrid, Milán, París o Mánchester, donde varias instituciones comparten el nombre urbano para reforzar sentido de pertenencia y posicionamiento. Así, el equipo bogotano busca replicar este modelo con una visión que integra fútbol, cultura y comunidad.