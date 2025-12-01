Noticias económicas importantes Noticias políticas

Invamer: Cepeda, De la Espriella y Fajardo los elegidos en intención de voto a la Presidencia

Invamer mueve el tablero: Cepeda se consolida y Fajardo sorprende en segunda vuelta.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Foto: tomadas de las cuentas de X.

A pocos días del cierre de inscripciones al Congreso y tras levantarse la veda de la polémica ley de encuestas, Invamer publicó su estudio Colombia Opina #19, un sondeo contratado por Noticias Caracol y Blu Radio que vuelve a poner en movimiento la conversación política.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025 a 3.800 personas en 148 municipios, mide intención de voto, aprobación del presidente, estado de ánimo del país e imagen de instituciones.

Cepeda lidera intención de voto a seis meses de elecciones

Ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría?”, el panorama muestra que la izquierda lidera:

  • Iván Cepeda: 31,9 %
  • Abelardo de la Espriella: 18,2 %
  • Sergio Fajardo: 8,5 %
  • Miguel Uribe Londoño: 4,2 %
  • Claudia López: 4,1 %
  • Vicky Dávila: 3,7 %
  • Juan Carlos Pinzón: 2,9 %
  • Germán Vargas Lleras: 2,1 %
Intención de voto Invamer nov. 2025
Segunda vuelta: el factor Fajardo mueve el centro del tablero

Invamer midió distintos cruces para una eventual segunda vuelta presidencial:

  • Cepeda vs. De la Espriella: Cepeda 59,1 % – De la Espriella 36,2 %
  • Cepeda vs. Fajardo: Cepeda 48,9 % – Fajardo 46,4 %
  • Fajardo vs. De la Espriella: Fajardo 51,7 % – De la Espriella 38,9 %

Los datos muestran que entre Cepeda y Fajardo habría menos distancia, mientras que De la Espriella quedaría rezagado en cualquier cruce. La izquierda mantiene así la primera opción de llegar a la Casa de Nariño.

Disposición a votar y clima político

Sobre la probabilidad de votar si la elección fuera el próximo domingo:

  • Definitivamente votaría: 43,9 %
  • Probablemente sí: 17,9 %
  • No sabe: 16,8 %
  • Probablemente no: 7,6 %
  • Definitivamente no: 13,2 %

En otro frente, la encuesta midió si los colombianos prefieren un candidato afín o contrario al Gobierno Petro:

  • Oposición al Gobierno Petro: 50,2 %
  • A favor del Gobierno Petro: 46,9 %

Los resultados llegan en un momento decisivo: faltan pocos días para el cierre de inscripciones al Congreso (8 de diciembre) y la radiografía de Invamer podría acelerar decisiones sobre alianzas y retiros en la carrera presidencial.

A continuación, ficha técnica y encuesta completa aquí.

