Invamer: Cepeda, De la Espriella y Fajardo los elegidos en intención de voto a la Presidencia

A pocos días del cierre de inscripciones al Congreso y tras levantarse la veda de la polémica ley de encuestas, Invamer publicó su estudio Colombia Opina #19, un sondeo contratado por Noticias Caracol y Blu Radio que vuelve a poner en movimiento la conversación política.
La encuesta, realizada entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025 a 3.800 personas en 148 municipios, mide intención de voto, aprobación del presidente, estado de ánimo del país e imagen de instituciones.
Cepeda lidera intención de voto a seis meses de elecciones
Ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría?”, el panorama muestra que la izquierda lidera:
- Iván Cepeda: 31,9 %
- Abelardo de la Espriella: 18,2 %
- Sergio Fajardo: 8,5 %
- Miguel Uribe Londoño: 4,2 %
- Claudia López: 4,1 %
- Vicky Dávila: 3,7 %
- Juan Carlos Pinzón: 2,9 %
- Germán Vargas Lleras: 2,1 %
Segunda vuelta: el factor Fajardo mueve el centro del tablero
Invamer midió distintos cruces para una eventual segunda vuelta presidencial:
- Cepeda vs. De la Espriella: Cepeda 59,1 % – De la Espriella 36,2 %
- Cepeda vs. Fajardo: Cepeda 48,9 % – Fajardo 46,4 %
- Fajardo vs. De la Espriella: Fajardo 51,7 % – De la Espriella 38,9 %
Los datos muestran que entre Cepeda y Fajardo habría menos distancia, mientras que De la Espriella quedaría rezagado en cualquier cruce. La izquierda mantiene así la primera opción de llegar a la Casa de Nariño.
Disposición a votar y clima político
Sobre la probabilidad de votar si la elección fuera el próximo domingo:
- Definitivamente votaría: 43,9 %
- Probablemente sí: 17,9 %
- No sabe: 16,8 %
- Probablemente no: 7,6 %
- Definitivamente no: 13,2 %
En otro frente, la encuesta midió si los colombianos prefieren un candidato afín o contrario al Gobierno Petro:
- Oposición al Gobierno Petro: 50,2 %
- A favor del Gobierno Petro: 46,9 %
Los resultados llegan en un momento decisivo: faltan pocos días para el cierre de inscripciones al Congreso (8 de diciembre) y la radiografía de Invamer podría acelerar decisiones sobre alianzas y retiros en la carrera presidencial.
A continuación, ficha técnica y encuesta completa aquí.