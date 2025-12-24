Estas son las acciones recomendadas para invertir en Colombia: Expertos dicen qué tener en cuenta

Una nueva encuesta de Fedesarrollo muestra cuáles son las acciones recomendadas por los expertos para invertir en Colombia.
Hay que tener en cuenta que la medición consulta a los analistas acerca de las tres acciones que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.
En diciembre, dice la medición, las acciones preferidas por los analistas para invertir en Colombia fueron la acción preferencial de Davivienda, la acción preferencial de Grupo Argos, la acción preferencial de Grupo Sura y la acción ordinaria del Grupo Éxito al ser seleccionadas cada una por el 30 % de los analistas.
“En segundo lugar, se ubicaron la acción ordinaria y preferencial de Grupo Cibest al ser seleccionadas cada una por el 20 % de los analistas”, dice el documento.
Los sectores para invertir en Colombia
Agrega la medición que este mes se observó un incremento en el apetito de invertir en Colombia por las acciones del sector de consumo, energético, petrolero y holdings, respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector financiero.
Finalmente, para esta edición, la política fiscal se mostró como el aspecto más relevante a la hora de invertir en Colombia, al ser elegido por el 48 % de los analistas (frente al 56% en el mes anterior).
“A este le siguen la política monetaria, que se ubicó en segundo lugar, con el 32 % (frente al 12 % en el mes anterior). Asimismo, el 16 % seleccionó condiciones sociopolíticas (reduciendo frente a la edición anterior) y el 4 % restante escogió factores externos”.