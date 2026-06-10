Irán anuncia cierre total del estrecho de Ormuz y EE. UU. ataca con bombardeos

Irán anunció este miércoles el cierre total del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de crudo, luego de los nuevos bombardeos lanzados por Estados Unidos contra objetivos iraníes.
El anuncio fue realizado por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya y posteriormente respaldado por la Guardia Revolucionaria, que advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar el paso marítimo será considerada un objetivo militar.
«El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluidos barcos comerciales», señaló el mando militar iraní en un comunicado divulgado por medios oficiales.
La decisión se produjo horas después de que Estados Unidos reanudara los ataques contra territorio iraní por segundo día consecutivo. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los bombardeos fueron ejecutados contra múltiples objetivos y los calificó como una respuesta a lo que denominó una «agresión injustificada y persistente» por parte de Teherán.
Las nuevas operaciones militares ocurrieron después del derribo de un helicóptero estadounidense, incidente atribuido por Washington a un dron iraní.
Trump endurece su discurso
Antes de los ataques, el presidente Donald Trump había advertido que Estados Unidos respondería con contundencia si Irán seguía retrasando un acuerdo para reducir las hostilidades.
«Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas», declaró Trump desde el Despacho Oval, al tiempo que acusó al gobierno iraní de incumplir los compromisos adquiridos durante las negociaciones.
De acuerdo con medios estadounidenses, Trump aseguró posteriormente que los bombardeos podrían detenerse si se alcanza un entendimiento entre las partes, aunque advirtió que las operaciones continuarían en caso de no lograrse avances diplomáticos.
Pese al anuncio iraní, Estados Unidos negó que el estrecho haya sido efectivamente bloqueado.
En un breve comunicado, Centcom aseguró que los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz y desmintió reportes sobre supuestos ataques exitosos contra embarcaciones militares estadounidenses.
La Guardia Revolucionaria, por su parte, afirmó que dos barcos fueron atacados tras intentar cruzar el paso marítimo sin autorización y aseguró que se produjeron enfrentamientos con fuerzas navales estadounidenses en la zona.
Washington rechazó esas versiones y sostuvo que ningún buque de guerra de Estados Unidos resultó impactado.
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