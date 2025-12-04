Firma internacional ISS ve como positiva proposición de nueva Junta de Grupo Argos

La firma internacional Institutional Shareholder Services, ISS, recomendó apoyar las propuestas que se someterán a consideración de los accionistas de Grupo Argos en la asamblea extraordinaria convocada para el 16 de diciembre de 2025, en donde se votará la elección de nuevos integrantes de su Junta Directiva con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
Según ISS, la reunión extraordinaria fue solicitada por accionistas que representan más del 10 % del capital de la compañía, con el objetivo de anticipar la renovación del órgano de gobierno frente a la próxima salida del presidente Jorge Mario Velásquez, quien dejará el cargo el 31 de marzo de 2026 en cumplimiento de la edad máxima prevista en el Código de Buen Gobierno de la empresa.
En sus conclusiones, ISS enfatiza la combinación de tres factores que justifican su recomendación:
- La salida de Grupo Sura del accionariado
- La próxima transición del presidente de Grupo Argos
- El aumento sustancial en el nivel de independencia del órgano de gobierno
¿Quiénes son los nuevos miembros propuestos?
El análisis recoge que la propuesta sometida a consideración de los accionistas mantiene a tres miembros actuales y suma cuatro nuevos integrantes.
Miembros que se propone reelegir:
- Ana Cristina Arango Uribe
- Claudia Beatriz Betancourt Azcárate
- Jaime Alberto Palacio Botero
Nuevos candidatos:
- Juan Guillermo Castañeda Regalado
- Miguel Heras Castro
- Joaquín Losada Fina
- David Yanovich Wancier
Para el mercado, la recomendación se interpreta como una señal de continuidad institucional y como un paso adicional en la consolidación del gobierno corporativo de Grupo Argos, añade la firma.
Acerca de Institutional Shareholder Services (ISS)
La firma ISS es un proveedor líder de soluciones de gobierno corporativo e inversión responsable, inteligencia de mercado, servicios de fondos, eventos y contenido editorial para inversores institucionales y corporaciones a nivel mundial.
Permite a los inversores y empresas construir un crecimiento mediante el suministro de datos, análisis y perspectivas. Cuenta con 3.200 empleados que operan en las 25 ubicaciones globales de los 15 países donde tienen presencia, con cerca de 4.200 clientes.
