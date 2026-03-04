Iván Cepeda admite que aún no hay acuerdo con empresarios, pero apuesta por un “diálogo nacional”

El candidato presidencial Iván Cepeda reveló cómo avanzan sus conversaciones con el empresariado colombiano y dio a conocer otras de sus propuestas en materia de seguridad.
En entrevista con RTVC, Cepeda aseguró que ha sostenido diálogos con distintos sectores productivos con el objetivo de encontrar puntos de coincidencia alrededor del desarrollo social y la reducción de la pobreza.
“Los resultados de las empresas en materia de ganancias están a la vista; han tenido un desarrollo muy importante”, afirmó, en referencia a cuestionamientos sobre su postura frente al sector privado.
Diálogo sin acuerdo, pero con coincidencias
El candidato explicó que uno de los ejes de esas conversaciones ha sido la corresponsabilidad de los sectores de mayores ingresos en la financiación del desarrollo social. Señaló que parte de la reforma agraria ya se ha implementado mediante la compra de tierras por parte del Gobierno y defendió la idea de que empresarios y personas con mayor capacidad económica pueden contribuir a cerrar brechas.
“No hemos llegado a un acuerdo, pero estamos sintonizados en que debe haber un diálogo nacional”, dijo. En ese marco, planteó que la erradicación de la pobreza y la desigualdad debe ser un objetivo compartido, bajo la premisa de que “si acabamos con la pobreza, ganamos todos”. Incluso citó la consigna del gobierno de México: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Cepeda añadió que su propuesta económica pasa por profundizar las ventajas competitivas del país y revisar qué iniciativas quedaron inconclusas para retomarlas “de manera intensa”. Para ello, insistió en la necesidad de contar con una bancada sólida en el Congreso que respalde las reformas.
Empalme en paz y ajustes institucionales
En materia de política pública, sostuvo que la política de paz “es necesaria” y que no se puede renunciar a ella. Planteó la posibilidad de realizar un empalme con el actual Gobierno para evaluar qué programas deben continuar, cuáles requieren ajustes y cuáles deberían replantearse.
Sobre el sistema electoral, afirmó que su campaña ha tenido dificultades logísticas y jurídicas, como la aprobación tardía de la fusión de Colombia Humana y obstáculos en zonas rurales para participar en consultas. “Somos demócratas. Nuestras inquietudes no provienen de ningún ánimo autoritario, pero no se nos puede negar el derecho a plantear preguntas y críticas”, señaló, al defender la legitimidad de la discusión.
Frente a la seguridad, el candidato afirmó que la desigualdad social está en la raíz de la inseguridad y que la respuesta debe ser una transformación territorial con presencia efectiva del Estado. Propuso una política de seguridad integral que combine acción de las Fuerzas Militares bajo estándares de respeto a los derechos humanos, protección de las comunidades y mejoras en las condiciones de policías y soldados.
Revolución ética y lucha contra la corrupción
En su agenda, Cepeda habló de un cambio de conciencia frente a la corrupción, fenómeno que —según dijo— “se ha convertido en sistema”.
Propuso la creación de un sistema nacional de lucha contra la corrupción, similar a un consejo de seguridad, que revise problemas “departamento por departamento, institución por institución”. También planteó una política de austeridad desde el Gobierno para dar ejemplo en el manejo de los recursos públicos.
En el plano territorial, señaló la necesidad de hacer un inventario de recursos en cada departamento y optimizar el uso de regalías, articulando la presencia del Estado con el sector privado y la fuerza pública. Entre las prioridades mencionó vías terciarias, electrificación con fuentes limpias y medidas complementarias a la reforma agraria.