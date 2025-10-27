“Somos la fuerza política más grande de Colombia”: Iván Cepeda tras ganar consulta del Pacto Histórico

Iván Cepeda, durante la consulta del Pacto Histórico de este domingo 26 de octubre, se proclamó como el candidato de esa colectividad, que es el partido de Gobierno, para las elecciones presidenciales del próximo año.
De acuerdo con la Registraduría, el senador de izquierda se acercó a los 1,4 millones de votos, llevándose cerca del 65 % de las votaciones.
En la jornada, que contó con la participación de cerca de 2,5 millones de votantes, Iván Cepeda superó sustancialmente a Carolina Corcho, la exministra se acercó a los 630.000 votos, mientras que Daniel Quintero, quien renunció a la consulta, sacó el 6 % de los sufragios, cerca de 130.000 votos.
Mientras la oposición asegura que los más de 2,5 millones de votos son una caída sustancial frente a la consulta amplia del 2022, cuando la izquierda alcanzó los 5,5 millones de votos, desde el oficialismo aseguran que el número de sufragios es importante para lo que viene.
¿Qué dijo Iván Cepeda tras su victoria?
Tras los resultados, Cepeda aseguró que las fuerzas de izquierda se mantienen fortalecidas para mantener el proyecto del presidente Gustavo Petro en la campaña Presidencial 2026.
“Lo logramos. Somos la fuerza política más grande de Colombia”, dijo el candidato luego de la actualización de los resultados.
Sobre los resultados, Carolina Corcho felicitó al Senador Iván Cepeda y ratificó que cuenta con su apoyo. “Honraré la palabra que suscribimos en el acuerdo presentado al país el 19 de julio por los partidos del Pacto con los precandidatos a la Presidencia, iniciamos la construcción de un Partido-Movimiento paritario y democrático”.
“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático y al procurador que estuvo vigilante, no hubo sangre y solo vida, salud a la vida”, complementó el presidente Petro tras los resultados.