La Misión de Observación Electoral (MOE) se refirió a la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico para escoger candidato único para las votaciones la Presidencia de Colombia en 2026.
Según el organismo, la decisión del exalcalde de Medellín le deja, de momento, fuera de la carrera por quedarse con el manejo ejecutivo desde el año entrante.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que Quintero no podría buscar la elección por otro partido o colectividad.
“Cualquiera de los candidatos puede renunciar a presentarse en la consulta, pero a lo que no pueden renunciar es al compromiso que asumió cuando se presentó como candidato”, aseguró Barrios.
Más implicaciones para Daniel Quintero
En declaraciones recogidas por La F.m., Barrios señaló que Daniel Quintero debe respetar la decisión de esa consulta, es decir, debe apoyar la candidatura o la decisión salga como resultado de las votaciones.
“El hecho de que se retire no le quita la condición de haber sido aceptado como candidato para una consulta y al aceptarlo”, agregó la directora de la MOE.
Al tiempo que señaló que “eso le impone a su vez unas obligaciones y la obligación es respetar la decisión que salga de la consulta a los ciudadanos sobre la candidatura presidencial del próximo año de las tres organizaciones políticas”.
Finalmente, sobre la posibilidad de que Daniel Quintero deba pagar una multa por lo que implicó la organización de la consulta, Barrios desmintió que ese sea el paso a seguir.