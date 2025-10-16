Elecciones Presidenciales Noticias económicas importantes Noticias políticas

Daniel Quintero no podría aspirar a la Presidencia de Colombia por otro partido o movimiento: MOE explica las causas

La MOE señaló los motivos por los que Daniel Quintero no podría aspirar a la Presidencia de Colombia.

Por: -
Daniel Quintero
Daniel Quintero, exalcade de Medellín. Foto: tomada de X @AlcaldiadeMed

Compártelo en:

La Misión de Observación Electoral (MOE) se refirió a la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico para escoger candidato único para las votaciones la Presidencia de Colombia en 2026.

Según el organismo, la decisión del exalcalde de Medellín le deja, de momento, fuera de la carrera por quedarse con el manejo ejecutivo desde el año entrante.

Bandera del Pacto Histórico
Partido Pacto Histórico. Foto: Representante María Fernanda Carrascal

Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que Quintero no podría buscar la elección por otro partido o colectividad.

“Cualquiera de los candidatos puede renunciar a presentarse en la consulta, pero a lo que no pueden renunciar es al compromiso que asumió cuando se presentó como candidato”, aseguró Barrios.

Daniel Quintero
Daniel Quintero. Foto: Asobancaria

Más implicaciones para Daniel Quintero

En declaraciones recogidas por La F.m., Barrios señaló que Daniel Quintero debe respetar la decisión de esa consulta, es decir, debe apoyar la candidatura o la decisión salga como resultado de las votaciones.

“El hecho de que se retire no le quita la condición de haber sido aceptado como candidato para una consulta y al aceptarlo”, agregó la directora de la MOE.

Al tiempo que señaló que “eso le impone a su vez unas obligaciones y la obligación es respetar la decisión que salga de la consulta a los ciudadanos sobre la candidatura presidencial del próximo año de las tres organizaciones políticas”.

Precandidatos del Pacto Histórico. Izq, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero
Precandidatos del Pacto Histórico. Izq, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Foto: tomada de la cuenta de X @QuinteroCalle

Recomendado: Daniel Quintero se baja de la consulta del Pacto Histórico en medio de investigaciones, pero acusa al CNE

Finalmente, sobre la posibilidad de que Daniel Quintero deba pagar una multa por lo que implicó la organización de la consulta, Barrios desmintió que ese sea el paso a seguir.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Daniel Quintero, Elecciones presidenciales 2026
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar